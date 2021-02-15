У России появился газ имени Жукова

Владимир Путин и председатель правления ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин во время встречи в Ново-Огарево. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- ...Начну с самого главного – с вакцинации, - доклад главы «Роснефти» Игоря Сечина президенту с первых слов имел вовсе не нефтяной, противовирусный оттенок. - Для нас зарезервировали вакцины на 300 тысяч человек. В марте приступаем... Организованы изоляторы для заступающих на вахты. Вахты удлинены...

- Чтобы реже менялись люди? - уточнил Путин.

- Да, именно так. Проходят 14-дневное наблюдение перед вахтой.

- Карантин?

- Да.

Председатель правления ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Ново-Огарево. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Только после этого Сечин начал нефтяной отчёт.

- Несмотря на драматическое влияние пандемии, «Роснефть» показала прибыль, причем чистую - по итогам года: 147 миллиардов рублей. А такие великие компании, как ExxonMobil, Chevron, Shell, Total закончили год с убытками. Таким образом, единственная мировая компания (в нефтяном секторе, - ред.) с прибылью, – это мы.

- Уж так и единственная? - переспросил Путин.

- На сегодняшний день да, - настаивал Сечин.

- И это несмотря на наши договорённости с ОПЕК, связанные с сокращением добычи? - удивился президент.

- Мы смогли найти решения, снизить затраты, издержки... Мы открыли три самых крупных в мире месторождения! В Карском море два месторождения названы в честь наших маршалов Победы – Жукова и Рокоссовского, а также Западно-Иркинское - на севере Таймыра.

- Средняя зарплата какая в компании? - как водится, спросил Путин.

- В целом она превышает 80 тысяч (рублей, - ред.) в месяц. Те, кто работают, они, Владимир Владимирович, зарабатывают очень прилично. Люди держатся за работу. У нас текучесть очень низкая.