«Я не понимал, что жизнь такая короткая»: почему Олег Тиньков уходит из бизнеса

Миллиардер намерен бороться с проблемами рака и передавать свой опыт другим предпринимателям Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Если честно, мотивации заниматься бизнесом уже нет. Я всё, я на пенсии, - ошарашил Олег Тиньков своих подписчиков в соцсетях.

Свое «отречение от бизнеса» Тиньков озвучил 14 февраля во время беседы в социальной сети Clubhouse. Строго говоря, от управления «Тинькофф банком» он отошел еще год назад из-за проблем со здоровьем: 53-летний бизнесмен уже давно борется с лейкемией. Тиньков лечился за границей, в прошлом году перенес операцию по пересадке костного мозга. И вот теперь, видимо, решил окончательно отойти от предпринимательства.

- У меня был шанс выжить 25%. Сейчас, наверное, 80%. Я прошел столько... Я два раза почти умер, откачивали. Я знал, что жизнь одна, но что такая короткая, вообще не понимал, - признался Олег Тиньков подписчикам. - Вчера посмотрел Forbes, у меня там состояние 4,5 миллиарда долларов. Будь у меня 6 или 10 миллиардов долларов - мне вообще пофиг. Мне важно, что останется после меня.

Решением этого вопроса Тиньков и планирует заняться после ухода из бизнеса. Во время беседы в социальной сети миллиардер рассказал, что недавно зарегистрировал фонд борьбы с лейкемией и выделил на него «огромное количество своих денег».

- Мы будем думать про регистр стволовых клеток доноров костного мозга. Будем заниматься трансплантационными центрами. Я хочу принципиально поменять в России систему гематологии и кровяных раков. Если из пяти тысяч, которые просто не должны умирать, мой фонд спасет четыре тысячи, - это будет круто для меня. Вот это важно, а не еще один заработанный миллиард. Если ты в гробу лежишь с четырьмя миллиардами или с шестью миллиардами, ничего не меняется, - сказал Олег Тиньков.

Но окончательно обрывать связь с деловым миром Тиньков все же не планирует. Во-первых, он остается крупным акционером «Тинькофф банка». Во-вторых, Тиньков планирует возродить свою передачу «Бизнес-секреты». Он вел ее на YouTube c 2009 по 2018 годы. В ней Тиньков брал интервью у других известных бизнесменов, его гостями были Михаил Прохоров, Елена Батурина, Сергей Галицкий. По словам Тинькова, теперь у передачи будет новый формат. Подробностей экс-банкир не раскрыл, но пообещал, что первый выпуск обновленной передачи выйдет в течение недели, причем с «супер-эксклюзивным гостем».

ДОСЬЕ «КП»

Олег Юрьевич Тиньков родился 25 декабря 1967 года в Кемеровской области. Женат, трое детей. Основатель сети магазинов бытовой техники «Техношок», заводов по производству полуфабрикатов «Дарья», пивоваренной компании и сети ресторанов «Тинькофф» и нескольких менее известных компаний. В 2006 году основал «Тинькофф банк» - первый в России банк с полностью дистанционным обслуживанием. Сегодня банк занимает 15 место в России по размеру активов.

6 марта 2020 года Олег Тиньков заявил, что борется с острой формой лейкемии. После этого стоимость акций «Тинькофф банка» упала на 36%. 2 апреля 2020 года из-за проблем со здоровьем покинул пост председателя совета директоров банка. На сегодняшний день занимает 62 место в списке самых богатых россиян по версии Forbes.