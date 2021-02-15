Практика «выращивания» малых и средних предприятий Якутии признана одной из лучших в России

По результатам ежеквартального мониторинга Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства признала проект по «выращиванию» сельскохозяйственного потребительского растениеводческого кооператива «Тирэх» республики Якутия лучшей региональной практикой по поддержке компаний малого и среднего бизнеса.

БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ И КРАСИТЕЛЕЙ

Напомним, программа «Выращивания» поставщиков развивается в Якутии с июня 2019 года совместно Министерством предпринимательства, торговли и туризма республики, Центром «Мой бизнес» и Корпорацией «МСП». Программа позволяет малому и среднему бизнесу получить финансовую, имущественную, информационную образовательную, маркетинговую и иную поддержку в рамках индивидуальной карты развития предприятия. Комплексная поддержка участника программы позволяет за короткое время усовершенствовать деятельность предприятия до соответствия критериям крупных заказчиков.

Сельскохозяйственный кооператив «Тирэх» присоединился к программе «выращивания» в 2019 году. Организация расположена в селе Сунтар, Сунтарского района республики.

«Мы занимаемся переработкой дикорастущих ягод Якутии – брусники, черной и красной смородины, голубики. Сиропы и варенья «Тирэх» готовим без добавления консервантов, красителей, вкусовых добавок – только ягоды и сахар, - пояснила руководитель кооператива Антонида Барашкова. - Как знаете, в Якутии нет крупных промышленных производств и природа нашего края первозданна. Ягоды растут в естественной, экологически чистой среде. Поэтому и товары, которые выпускаются в нашей республике соответствуют всем международным стандартам».

В рамках программы для «Тирэх» была разработана индивидуальная программа развития, в соответствии с которой предприятие получает инжиниринговую, консультационную, маркетинговую, экспортную и образовательную поддержку. По итогам квалификационной оценки кооператив набрал 55,12 баллов и признан эффективным предприятием (оценка B+). Его продукция успешно продается на территории Якутии, в других регионах России и за рубежом. С 2020 года «Тирэх» продвигает товары на онлайн-витрине «eBay». Сиропы и варенья из якутской брусники уже отправлены в пять стран – США, Италию, Норвегию, Англию и Сингапур.

«ПОТОМ РЕПУТАЦИЯ БУДЕТ РАБОТАТЬ НА ВАС»

«Мы убедились – спрос есть и очень большой. В 2020 году при поддержке Центра «Мой бизнес» мы уже подготовили все лицензии и документы соответствия нашей продукции, в том числе и международный сертификат ISO. Так мы стали готовы для поставки сиропов и варенья «Тирэх» в любую точку мира», — отметила Антонида Барашкова.

Также предприниматель добавила, что Центр «Мой бизнес» помог провести маркетинговые исследования, которые позволили устранить недочеты кампании по продвижению продукции «Тирэх».

«Существует много предрассудков и стереотипов, и чтобы не сглазить будущий успех якутские предприниматели боятся рассказывать о своем деле, достижениях, - сообщила предприниматель. - Мы раньше тоже придерживались такой политики – тихонько работали себе в Сунтарском районе и все. Но потом до меня дошло – все это неправильно! Представители бизнеса должны показывать свою личность и рассказывать о своем деле. Мы же работаем добросовестно, у нас все чисто и открыто. Именно это мы и должны показывать. Я считаю, что бизнес должен сам строить свой имидж. Потом сложившийся образ и репутация будут работать на вас».

Помимо «eBay» продукцию СПоК «Тирэх» можно приобрести в розничных магазинах, а также на Единой торговой площадке «Сделано в Якутии» ETP14.ru.

ПРИЕМ ЗАЯВОК – ДО 2 МАРТА

Стать участником мероприятий по «выращиванию» и получить поддержку могут производственные компании малого и среднего бизнеса, зарегистрированные на территории республики Саха (Якутия).

Участие в мероприятиях по «Выращиванию» позволит:

Определить «точки роста» и осуществить продвижение и развитие собственных услуг и продукции, найти новые источники сбыта;

Оптимизировать производственную систему и снизить издержки;

Расширить и модернизировать производство, получить доступ к финансовым и материальным ресурсам;

Повысить свою конкурентоспособность и развиться до уровня квалифицированных поставщиков крупных заказчиков.

Прием заявок на участие в мероприятиях по «выращиванию» поставщиков открыт с 01 февраля по 02 марта 2021 г.

Узнать подробнее о порядке проведения отбора и требованиях к участником можно на Портале МСП Якутии по ссылке: http://portal.b14.ru/meropriyatiya-po-vyrashhivaniyu-subektov-msp/