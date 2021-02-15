Губернатор Александр Дрозденко прокомментировал попадание Ленинградской области в регионы-лидеры по качеству жизни

По мнению губернатора Александра Дрозденко, сохранить свои позиции в рейтинге качества жизни Ленинградской области помогли меры поддержки бизнесу и населению, введенные во время пандемии. Фото предоставлено пресс-службой правительства Ленобласти.

Губернатор Александр Дрозденко прокомментировал попадание Ленинградской области в первую десятку российских регионов с наиболее высоким качеством жизни. Ежегодный рейтинг, составленный экспертами РИА Новости, был опубликован 15 февраля. В списке благополучия субъектов РФ за 2020 год Ленинградская область заняла седьмое место. По сравнению с предыдущим 2019 годом регион улучшил свои позиции и поднялся на одну строчку.

По мнению Александра Дрозденко, сохранить место в первой десятке наиболее развитых регионов России Ленинградской области позволили меры помощи населению и бизнесу, оперативно принятые во время пандемии.

- Сохранить и улучшить позиции нам помогли своевременно принятые меры поддержки и безусловное выполнение задач, поставленных президентом России в национальных целях. Национальные проекты отражают все ключевые направления для повышения качества жизни, - отметил губернатор.

Александр Дрозденко подчеркнул, что регион в последние годы уделяет большое внимание развитию социальной инфраструктуры. Строится новое жилье, школы и больницы оснащаются современным оборудованием, регион реконструирует дороги, возводятся технологичные очистные сооружения.

Хотя из-за пандемии год выдался непростым, Ленинградской области удалось сохранить стабильную ситуацию в экономике. А число предприятий малого бизнеса даже выросло. Одновременно с введением ограничительных карантинных мер региональные власти разрабатывали меры поддержки предпринимателей, и это позволило сохранить малый и средний бизнес на плаву.

- Еще в марте 2020 года в Ленобласти был разработан первый пакет мер поддержки малого бизнеса, - рассказал Александр Дрозденко. - Например, появился закон о снижении налоговой ставки по УСН, были введены налоговые льготы для арендодателей, отсрочена и отменена оплата аренды госимущества. В регионе также появились "антикризисные" микрозаймы, а размер прямых субсидий вырос.

Помимо помощи бизнесу правительство области активно поддерживало самые незащищенные категории населения — многодетные семьи, пенсионеров, людей, оставшихся из-за пандемии без работы.

- Важно было поддержать и тех жителей, кто остался без дохода, поэтому мы организовали сразу несколько региональных выплат: для семей с детьми, дополнительную денежную поддержку к пособиям по безработице, выплаты самозанятым, индивидуальным предпринимателям, в том числе на их детей, - отметил губернатор.

Некоторые показатели Ленинградская область в 2020 году даже улучшила. Например, среднемесячная зарплата в регионе выросла на 1% и составила 47360 рублей. На 6,5% по сравнению с предыдущим годом вырос оборот розничной торговли. Число средних предприятий выросло на 16%. Сейчас на них работают 27 767 сотрудников - на 21% больше, чем в предыдущем году.

Рейтинг качества жизни российских регионов эксперты составляют в девятый раз. При его формировании учитываются 70 показателей: от доходов населения и уровня развития экономики до безопасности жизни в регионе, здоровья людей и экологической обстановки.

Первые три строчки в рейтинге благополучия ожидаемо отдали Москве, Санкт-Петербургу и Московской области — они остаются в лидерах уже не первый год. Далее места в списке заняли Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Калининградская область.

По словам экспертов, регионы из ТОП-10 характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них приходится около 40% суммарного валового регионального продукта, оборота розничной торговли и инвестиций в основной капитал среди всех субъектов России.