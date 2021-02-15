Губернатор Архангельской области ввел новый формат работы правительства: в центре внимания – обращения граждан

Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области/И. Малыгин

Правительство Архангельской области переходит на новый формат работы, основанный в первую очередь на актуальных проблемах, которые волнуют жителей области. Об этом сегодня в ходе еженедельного оперативного совещания с членами регионального правительства заявил губернатор региона Александр Цыбульский.

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

Основным инструментом работы с обращениями граждан становится интерактивная «тепловая карта», которая аккумулирует обращения жителей региона к органам региональной и муниципальной власти. Это обращения, поступившие через платформы обратной связи, электронный ресурс «Наше Поморье» и посредством социальных сетей. Обращения ранжируются по направлениям. В топ-10 за последнюю неделю попали вопросы жителей региона, касающиеся вакцинации от COVID-19, проблемы в системе жилищно-коммунального хозяйства, содержания дорог, вывоза мусора, благоустройства территорий и другие.

Глава региона призвал исполнительные органы власти и органы местного самоуправления активно использовать эту систему, избегая любых признаков формального подхода к работе с обращениями жителей региона.

— Работа с обращениями граждан – это основа нашей деятельности. Мы с вами здесь, чтобы сделать жизнь в регионе лучше, а значит, должны чутко реагировать на проблемы, с которыми люди к нам обращаются. Это наша основная деятельность, поэтому я прошу всех держать это на особом контроле, – подчеркнул Александр Цыбульский.

Новый формат работы призван ускорить решение насущных вопросов в оперативном порядке. В ходе совещания губернатор остановился на ряде конкретных вопросов, с которыми обратились жители. Они касались организации медицинского обслуживания населения и уборки тротуаров и дворов от снега.

Так, в Вельском районе жители просят наладить график выездов врачей в сельские населенные пункты: специалисты зачастую приезжают поздно и не успевают принять всех пациентов из-за ограниченного количества времени. На этой же территории есть случаи, когда люди не могут оперативно записаться на повторный прием к врачу.

АДЕКВАТНАЯ РЕАКЦИЯ НА КРИТИКУ

Архангелогородцы посредством электронных платформ и социальных сетей сообщают о «накатах» на дорогах, о зауженных проезжих частях и неубранных от снега парковках. По всем проблемным вопросам, озвученным на еженедельном оперативном совещании, глава региона дал поручения профильным министерствам.

— Задача власти – быть информационно открытой в работе с людьми. Прошу по своим отраслям максимально оперативно информировать жителей о том, что происходит по тем или иным направлениям, – отметил Александр Цыбульский. – При этом на критику нужно реагировать адекватно, воспринимая ее как помощь от граждан в расстановке приоритетов в нашей работе.

В конце недели губернатор отправится в рабочую поездку в Устьянский и Вельский районы, где в том числе оценит, как на местах ведется отработка обращений граждан.