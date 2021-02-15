В этот понедельник мобильному приложению «Сбербанк Онлайн» исполнилось 10 лет. За это время оно стало самым популярным на российском банковском рынке. Ежемесячная аудитория приложения превышает 65 миллионов человек, а 32 миллиона используют его каждый день. По данным App Annie за 2020 год, из всех приложений в России по ежемесячной посещаемости СберБанк Онлайн обгоняют только социальные медиа - WhatsApp и Instagram.

- Десять лет назад в приложении СберБанк Онлайн для iPad клиенты впервые смогли в один клик увидеть все свои балансы и совершить простейшие операции самостоятельно в любой точке мира. А спустя год появились версии приложения для мобильных телефонов, - говорит Кирилл Царев, зампред правления Сбербанка. - Все 10 лет СберБанк Онлайн постоянно развивался, не только соответствуя последним трендам, но часто опережая и задавая их на отечественном рынке.

Примечательно, что аудитория сервиса тоже взрослеет. Если в 2015 году клиенты старше 50 лет составляли 8% аудитории, то сегодня - уже 25%. Самыми активными клиентами неизменно остаются люди в возрасте 20 - 39 лет - это 46% клиентов, а самыми распространенными операциями - перевод с карты на карту между физическими лицами и оплата услуг. Сейчас в приложении доступны 70% всех продуктов банка.

Кстати, кроме стандартных банковских услуг в приложении постоянно появляются новые инновационные сервисы. Например, в прошлом году в СберБанк Онлайн появилось семейство виртуальных ассистентов. В приложении есть даже свой мессенджер — Диалоги. В нем можно, например, организовывать групповые сборы и отправлять вместе с денежным переводом анимированные и звуковые открытки.

В ближайшие несколько месяцев в приложении появятся новые продукты и сервисы, которые помогут сделать ежедневное общение клиентов с банком еще удобнее. В частности, увеличится количество ежедневных задач, которые можно будет решить голосом.

- 10 лет назад мало кто был готов управлять своими финансами в банковском приложении самостоятельно, а сегодня две трети всех клиентов банка - активные пользователи СберБанк Онлайн, - говорит Кирилл Царев. - Делать жизнь 65 миллионов людей проще и экономить их драгоценное время - это большая и одновременно приятная ответственность.