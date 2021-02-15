Игорь Сечин отчитался перед президентом России Владимиром Путиным об итогах работы «Роснефти» в 2020 году

Председатель правления ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Ново-Огарево. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

15 февраля Президент России Владимиру Путину провел встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, который рассказал об итогах работы компании и новых проектах. «Мы смогли найти решения, снизить операционные затраты, издержки, несмотря на сокращение капитальных затрат, тем не менее выйти в прибыль», - сообщил управленец. Причем, на данное время «Роснефть» - единственная глобальная нефтегазовая компания, которая по итогам 2020 года показала прибыль.

«ПРИВЕДЕТ К ИЗМЕНЕНИЮ ОБЛИКА»

«Уж так и единственная?» - на всякий случай переспросил Владимир Путин.

«На сегодняшний день - да. Я допускаю, что в отчётностях, которые будут предоставляться (позже – «КП») по итогам года другими компаниям, могут появиться и какие-то ещё лидеры, но на сегодняшний день это так, - пояснил Игорь Сечин.

Так, по итогам 2020 года ВР получила убыток 20,3 млрд долларов, Chevron - 5,5 млрд долларов, ConocoPhillips - 2,7 млрд долларов, ExxonMobil - 22,4 млрд долларов, Royal Dutch Shell - 21,7 млрд долларов, Equinor – 5,5 млрд долларов.

В чем секрет успеха «Роснефти»? В ударной работе в конце прошлого года. В четвертом квартале нефтяная компания получила рекордную в своей истории квартальную прибыль – 324 млрд рублей (4,3 млрд долларов), что в 2,4 раза больше, чем за тот же период 2019 года. Позитивная динамика чистой прибыли в октябре-декабре обеспечила положительный финансовый результат по итогам 2020 года - 147 млрд рублей. При этом компания смогла сократить чистый долг почти на 10 миллиардов долларов.

Подобный результат стал возможен благодаря положительному эффекту от сделок по одному из крупнейших в мире проекту «Восток Ойл» в конце декабря 2020 года. В проект входят Ванкорский кластер (15 месторождений, крупнейшие из которых - Сузунское, Тагульское, Лодочное и Ванкорское месторождения), Западно-Иркинский участок, Пайяхская группа месторождений и месторождения Восточно-Таймырского кластера. Планируется, что к 2030 году на проекте будет добываться более 100 миллионов тонн нефти в год.

В декабре 2020 года один из крупнейших мировых трейдеров мира Trafigura приобрела 10% долю в проекте, тем самым сформировав структуру акционеров проекта. Огромные запасы и премиальное качество нефти (по плотности и содержанию серы нефть проекта превосходит эталонные сорта), а также экологичность проекта отразились на котировках «Роснефти».

«Результат, мы надеемся, приведёт к изменению облика компании, - пояснил Игорь Сечин. - Проект «Восток Ойл» не только получил высокую оценку от аналитиков, но и привёл к притоку инвесторов в акции компании, что вызвало рост капитализации, и с начала 2020 года, когда на рынке появилась первая информация о проекте, акции демонстрируют опережающую динамику котировок в противоход даже общему падению на рынке, мы наблюдаем рост порядка на три процентных пункта».

С момента презентации «первой нефти» акции компании подорожали больше чем на треть. Компания стала одним из главных фаворитов фондового рынка: крупнейшие российские и зарубежные инвестиционные банки повысили целевые цены по акциям «Роснефти» на 18-26%.

КРУПНЕЕ, ЧЕМ В МЕКСИКАНСКОМ ЗАЛИВЕ И НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

Кроме того, в прошлом году «Роснефть» открыла в Карском море два нефт-газовых месторождения, которые названы в честь наших маршалов Победы – именем маршала Жукова и маршала Рокоссовского, а также Западно-Иркинское месторождение на севере Таймыра.

В целом же программа бурения «Роснефти» в Карском море подтвердила высокую нефтегазоносность изучаемых структур и позволила сформировать в этом районе новый нефтегазовый кластер. По объему ресурсов он может превзойти такие нефтегазоносные провинции как Мексиканский залив, бразильский шельф, арктический шельф Аляски и Канады, а также крупнейшие провинции Ближнего Востока.

«По данным международного аналитического агентства Wood Mackenzie, эти открытия стали крупнейшими в мире: средний ресурсный потенциал превышает четыре миллиарда баррелей нефтяного эквивалента. Это почти в два раза больше, чем у наших ближайших конкурентов, которые тоже открывали в прошлом году, - сообщил Игорь Сечин. - И в целом по итогам 2020 года органический прирост запасов по действующим активам «Роснефти» составил более 700 миллионов тонн нефтяного эквивалента по международным категориям».

Всего в результате геологоразведочных работ в 2020 году «Роснефть» открыла 208 новых залежей и 19 новых месторождений с запасами углеводородов более 2 млрд т. По оценке DeGolyer & MacNaughton, доказанные запасы нефти компании на конец 2020 года составили 39 млрд баррелей (5,2 млрд т.).

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ САМОТЛОРА

Разумеется, на встрече с главой государства зашла речь и о ситуации на Самотлоре – некогда крупнейшем нефтяном месторождении СССР. В 2008-2017 годах добыча нефти на Самотлорском месторождении упала на 10,5 млн тонн (с 29,3 до 18,8 млн тонн). Прямые потери доходов бюджета государства, связанные с сокращением добычи составили более 150 млрд руб. Но предоставление с 2018 году налоговых стимулов позволило стабилизировать добычу нефти на месторождении. Снижение темпов падения добычи было обеспечено за счет роста бурения новых скважин. Количество новых скважин относительно 2017 года выросло на 50%.

Годовой объем инвестиций в увеличенную программу бурения и строительство сопутствующей инфраструктуры относительно уровня 2017 года вырос на 30%.

Введенная мера стимулирования разработки Самотлора уже обеспечила положительный эффект для государства в виде дополнительных поступлений в бюджет. С учетом предоставленного вычета, положительный денежный поток государства в 2018-2019 годы составил более 111 млрд. руб.

Разумеется, нефтяники все активнее применяют технологии, которые позволяют контролировать выбросы парниковых газов. В том числе сокращают сжигание попутного газа.

«У нас эта работа постоянно ведётся. Сейчас средний уровень утилизации попутного нефтяного газа составляет 83%. В ближайшие два года мы выйдем на 95 процентов, - резюмировал Игорь Сечин. - В ближайшие два года мы эту проблему закроем».