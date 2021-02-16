Художников и скульпторов будут искать в колониях для несовершеннолетних

Фото: АНО «ФК «Тотем»

Первым его событием станет масштабный конкурс творческих работ «С чистого листа» среди несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательных колониях, проводимый при поддержке ИД «Комсомольская правда».

Фото: АНО «ФК «Тотем»

Авторитетное жюри будет искать молодые таланты по всем исправительным учреждениям страны. Участниками Всероссийского творческого конкурса «С чистого листа» станут осужденные из 19 воспитательных колоний: от Московской области до Дальнего Востока. Работы смогут представить одаренные юноши и девушки с 14 до 18 лет.

Фото: АНО «ФК «Тотем»

Участникам предлагают им попробовать свои силы в самых разных номинациях: живописные и графические полотна, скульптурные формы, декоративно-прикладное искусство, дизайн и фотография. Тематика конкурса многообразна и широка.

Фото: АНО «ФК «Тотем»

Например, поразмышлять о сложном балансе между человеком и природой предстоит в «Земле Амурского тигра» и «Сохраним Амурского тигра вместе». Это уникальное прекрасное животное внесено в Красную книгу.

Фото: АНО «ФК «Тотем»

Организаторы постарались удивить ребят и другими непростыми задачами, заставить их задуматься. Впереди юбилейная дата – 200 лет назад родился российский писатель Ф.М. Достоевский. В своих работах воспитанники смогут оживить образный мир произведений гения, а также пропустить через призму личной истории посыл одного из самых глубоких романов автора «Преступление и наказание». Еще одной большой темой для творчества станет празднование 800-летнего юбилея легендарного победителя шведских и немецких захватчиков князя Александра Невского, ставшего настоящим защитником земли Русской.

Фото: АНО «ФК «Тотем»

«Конкурс «С чистого листа» – часть большого социального проекта «Начни с чистого лица», запускаемого в нынешнем году. Событие имеет высокую значимость не только для воспитанников колоний, но и для всего общества в целом. Наша задача – привлечь «сложную» молодежь к осмыслению родной истории, литературы и искусства. Воспитанники колоний смогут получить положительный социальный опыт, увидеть потенциальные возможности для самореализации в обществе», – рассказал председатель жюри творческого конкурса Андрей Блиок, художник, главный редактор Межгосударственного информационно-аналитического журнала о культуре и искусстве государств-участников СНГ «Содружество искусств».

Фото: АНО «ФК «Тотем»

Справка:

Федеральный социальный проект «Начни с чистого листа» инициирован АНО «ФК «Тотем» совместно с ФСИН России. Реализуется при финансовой поддержке Фонда президентских грантов и организационном содействии Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Фото: АНО «ФК «Тотем»

Партнеры проекта: Росфинмониторинг, ИД «Комсомольская правда», ВГТРК, Межгосударственный информационно-аналитического журнал о культуре и искусстве государств-участников СНГ «Содружество искусств».

Фото: АНО «ФК «Тотем»

Цель проекта – внедрение новых практик, направленных на ресоциализацию несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы, их адаптацию в социуме, исключающую приверженность детей к криминальной среде. В течение 2021 года в рамках проекта запланирована большая программа мероприятий. Первое из них – Всероссийский творческий конкурс среди несовершеннолетних воспитанников колоний «С чистого листа», а ключевой частью проекта станут масштабные выездные форумы НКО в территориях. Тренерский состав и команда юниоров ФК «Тотем» посетят 8 воспитательных колоний ФСИН России: Можайскую, Колпинскую, Новооскольскую, Ижевскую, Белореченскую, Новосибирскую, Томскую, Кировоградскую.