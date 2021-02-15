Экскурсия по апартаментам звезд: у Алибасова дома золотой унитаз, а Валерии делал ремонт дизайнер Элтона Джона

Валерия Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ничего эффективнее продажи квартир в Интернете, похоже, еще не придумано, вот и знаменитости наряду с обычными продавцами выставляют свои квадратные метры на популярных сайтах, удивляя публику роскошными убранствами и заоблачными ценами. "Комсомолка" пролистала страницы агентств недвижимости и нашла "звездные" лоты, которые могут немало рассказать о своих хозяевах.

Юлия Началова: крокодиловая кожа вместо обоев

Цена: 100 млн

Апартаменты, которая семья после смерти певицы хотела сохранить для ее дочери-подростка, вот-вот найдут новых владельцев. Бывший жених Началовой, хоккеист Александр Фролов в свое время потратил на ремонт Юлиной квартиры 20 миллионов рублей (примерно столько же стоило само жилье), и за это потребовал переписать на себя половину недвижимости. Теперь, когда спортсмену понадобились деньги, он решил продать квадратные метры как можно скорее...

В квартире Юлии Началовой до сих пор остались ее портреты. Фото: www.cian.ru

Четырехкомнатная квартира площадью 167 кв.м. выставлена за 100 миллионов рублей. Когда-то романтичная артистка лично контролировала здесь дизайнерский ремонт: стены выкрасили перламутровой краской, которая смотрится как золотой песок, повсюду повесили светильники и люстры из хрусталя Сваровски. Детскую по замыслу хозяйки превратили в покои принцессы. Единственное помещение, оформлением которого занимался Фролов, - ванная комната, поэтому она получилась брутальной: в черном цвете и с минимум декора. Но главной изюминкой апартаментов до сих пор считается гардеробная, которую облицевали натуральной крокодиловой кожей.

Джиган: домашний кинотеатр и своя студия звукозаписи

Цена: 140 млн

Новость о продаже трехэтажного особняка в Подмосковье появилась аккурат в тот момент, когда рэпер и его жена Оксана Самойлова готовились к разводу. Последний, впрочем, так и не состоялся, вот и особняк семейство тоже передумало продавать. Зато благодаря объявлению на сайте продажи недвижимости поклонники пары смогли устроить виртуальный тур по их владениям.

Дом своей мечты Джиган купил за 119 миллионов. Фото: www.cottage.ru

... а через несколько месяцев выставил на продажу уже за 140. Фото: www.cottage.ru

Дом на 800 «квадратов» находится на участке в 24 сотки. На участке - парковка на четыре автомобиля, открытый бассейн 15 на 5 метров, ландшафтный дизайн, дорожки, освещение. Отдельный дом для персонала, в котором, к слову, аж три спальни. Но самое любопытное, это, конечно, хозяйский особняк. Кроме стандартных помещений вроде кухни-столовой, гостиной с камином, спален и санузлов, здесь есть хамам и домашний кинотеатр со студией звукозаписи. На втором и третьем этажах - огромные террасы размером с целые квартиры: по 150 и 200 "квадратов".

Свое хозяйство Джиган и Самойлова оценили в 140 миллионов, хотя годом ранее приобрели его с готовым ремонтом за 119.

Валерия: вид, как с Воробьевых гор

Цена: 770 млн

Певица и ее муж-продюсер не раз повторяли: у них, в отличие от многих звездных коллег, нет ни дома, ни даже самого захудалого сарайчика на Рублевке. Однако, как оказалось, квартира пары в кирпичной высотке на западе Москвы может дать фору и самым элитным особнякам.

Главная фишка семикомнатных апартаментов певицы - то, что их "собрали" из двух соседних квартир и объединили в одно целое с помощью английского модного дизайнера Габана О’Кифа, который оформлял интерьеры для самого Элтона Джона. В итоге на 280 квадратных метрах, кроме вереницы спален, уместились четыре санузла, библиотека, кабинет... Стену в гостиной украсили огромным панно с панорамой города: когда солнце отражается от него, создается оптический эффект, будто стоишь на смотровой площадке на Воробьевых горах. Нажав на створку этого панно, попадаешь на кухню - чудеса да и только!

Интерьер квартиры Валерии пестрит яркими цветами - это фирменная фишка английского дизайнера. Фото: www.mirkvartir.ru.

- Ванная отделана мрамором, коридоры - массивом из беленого дуба, а в кабинете хозяина установлен стол с обивкой из кожи угря, который по подсчетам специалистов, стоит около 1 млн рублей, - рассказали "КП" сотрудники интернет-портала "Мир квартир", где недвижимость Валерии была выставлена на продажу по рекордной цене в 770 миллионов рублей. Для сравнения: четырехуровневый пентхаус в этом же доме продается за 80 млн.

На сайте объявлений недвижимость провисела около года, но новых хозяев так и не нашла.

- Квартиру мы не продаем, иначе где, по-вашему, я живу? - заявил "Комсомолке" Иосиф Пригожин. - Да, была такая мысль: купить домик, уехать за город... Но это уже неактуально.

Анастасия Волочкова: расписные потолки от мастеров Эрмитажа

Цена: 130 млн

Четырехкомнатная квартира в самом центре Питера, больше похожая на музей, в начале "нулевых" досталась балерине от бывшего жениха Сулеймана Керимова. Но в 2013 году Волочкова задумала купить дом в Подмосковье и скрепя сердце выставила любовное гнездышко на продажу. Так на сайте объявлений появились фото дворцовых интерьеров с блеском золота и богатой лепниной, которые за обилие кричащих деталей в соцсетях окрестили "раззолоченным бабушатником".

Богатое убранство квартиры Анастасии Волочковой сравнивают с интерьерами музея. Фото: www.vipflat.ru

В столовой - люстра в виде букета из фруктов. Фото: www.vipflat.ru

Венецианская штукатурка, зеркала ручной работы, витраж в дверях, колонны в гостиной и ядовито-розовые стены в спальне - все это королева шпагатов тщательно продумывала сама. А для росписи потолков Анастасия, ни много ни мало, позвала мастеров из Эрмитажа. Но больше всего публику удивили шторы в спальне балерины: плотная ткань на все окно с круглым вырезом-"иллюминатором" посередине, видимо, чтобы скрыться от лишних глаз.

Шторы с "иллюминатором" надежно скрывают от лишних глаз. Фото: www.vipflat.ru

За несколько лет ценник на элитное жилье сдулся со 130 до 88 миллионов, а потом Волочкова и вовсе передумала продавать квартиру.

- Здесь мы проведем первую брачную ночь с моим новым мужем, - объявила звезда о свадьбе с таинственным избранником, которая должна была состояться еще в прошлом году. Однако, торжество несколько раз переносилось, а потом загадочный жених и вовсе исчез...

Бари Алибасов: портреты "На-На" под ногами

Цена: 500 тысяч в месяц

Продюсер "На-На", который после нашумевшей истории с отравлением "Кротом" не выбирается из больниц и скандалов, летом коронакризисного 2020 решил сдавать свои роскошные апартаменты в Мерзляковском переулке. Шестикомнатную квартиру на 220 "квадратов" сын Алибасова выставил в аренду якобы из-за безденежья: мол, знаменитому папе нужны финансы на реабилитацию, а концертов нет и не предвидится.

Заселиться в хоромы, над оформлением которых трудились лучшие дизайнеры (продюсер не раз заявлял, что ремонт обошелся ему в 2,5 миллиона долларов - это около 75 миллионов рублей по старому курсу. - Ред.), можно до сих пор, но придется раскошелиться: 500 тысяч в месяц плюс еще 500 в залог. За эту сумму квартиранты получат в пользование две спальни, личную студию, соляную комнату релаксации с сауной, кабинет... Интерьеры поражают воображение: тут тебе и золотой унитаз, и замысловатый потолок-дерево, повсюду шкуры животных, а на стенах и даже на полу - портреты Алибасова и группы "На-На".

На экзотический ремонт Алибасов в свое время потратил 2,5 млн долларов. Фото: www.cian.ru

Золотой унитаз в случае Алибасова - не преувеличение. Фото: www.cian.ru

Портреты "На-На" гостям приходится топтать ногами. Фото: www.cian.ru

Однако, желающих пожить в "на-найском" дворце пока нет. Во-первых, цена, по оценкам экспертов, завышена в полтора раза. А во-вторых, сам Бари Каримович из своей квартиры так никуда и не делся.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

"Надбавка за фамилию на рынке не работает"

- Знаменитости, конечно, капризные клиенты, но редко кто из них завышает ценник "за фамилию". Наоборот, большинство до последнего не афиширует себя: на показах присутствует агент, а хозяева появляются лишь в момент сделки, - рассказывает риелтор, эксперт по недвижимости Олег Бендриков. - Знаю лишь единичные примеры, когда имя владельца добавило стоимости его жилищу. Как правило, это касается домов советских артистов, которые продаются уже после их смерти. Такое наследство стоит примерно на 10% дороже, но из-за высокого прайса это очень большие деньги.

По словам риелтора, артисты в вопросах денег, как ни странно, отличаются деловым подходом: они понимают, что на цену влияет, во-первых, стоимость квадратного метра, во-вторых, местоположение, и только потом уже – ремонт.

- Если завысить прайс, покупателей просто не найдется, - уверен эксперт. - Квартиру Валерии за 770 миллионов я лично не видел, но вообще, это ценник элитного особняка на несколько квартир. Помню апартаменты Виктора Дробыша на 300 "квадратов": паркинг, охрана, новый элитный дом в ЦАО, ремонт в стиле хай-тек. Выставили квартиру за сумму около 300 млн, и то она долго ждала новых хозяев.

Еще одна уникальная особенность звезд: при продаже недвижимости они нередко предъявляют самые разные требования к покупателям.

- Бывает, что просто человек не понравился, мол, неприятный взгляд - и это уже повод отказаться от сделки. Спорить тут бесполезно, - говорит Олег Бендриков. - Хотя зачастую на богатые квартиры действительно клюют мошенники, с самого начала стараются выпытать персональные данные владельцев: с такими сразу прощаемся. Это Москва, здесь каких только аферистов не встретишь...