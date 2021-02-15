Умер кот-песец Кеша, необычный житель Шпицбергена

Умер Кеша, единственный кот Шпицбергена. Фото: Exploring With Josh @ Youtube

Еще 20 января улетел на радугу рыжий красавец Кеша, единственный кот Шпицбергена, зарегистрированный как песец.

"К сожалению, Кеши больше нет. Он ушел от старости на руках любящей семьи", - рассказали Комсомолке во ФГУП "Артикуголь".

Рыжий Кеша был талисманом Шпицбергена и одним из самых популярных котов на земле.

Туристы, приезжающие на архипелаг, выстраивались в очередь, чтобы погладить Кешу. Они верили, что если встретить Кешу и подержать его на руках - будешь счастлив весь год.

Никто не помнит, когда именно и кто привез рыжика на Шпицберген. Вроде бы, это сделали рабочие шахты, а родиной красавца был Луганск. Кеша прибыл нелегально: вообще-то с 1990 года Норвегия запрещает содержание кошачьих на территории архипелага, чтобы защитить местный экологический баланс. Считается, что кошки представляют угрозу для здоровья людей, поскольку их могут заразить дикие животные. Но несмотря на то, что новость о нелегале Кеше быстро распространилась по архипелагу, норвеги делали вид, что ничего не замечают. А наши скоро выправили коту документы о том, что он песец.

- А разве он похож на кота? Настоящий полярный песец, - ласково говорил про Кешу его последний хозяин, молодой человек, очень похожий на кота: с бородой рыжего, кешиного цвета и сережкой в ухе.

Сережки, правда, Кеши не было, но кончики ушей были зазубрены, как пила, и носили следы сражений с морозами и арктической фауной.

Морда Кеши была в шрамах и рубцах от сражений, но несмотря на бойцовский нрав и трудную жизнь, к людям кот-песец относился с пониманием. Он терпеливо сносил поглаживания туристов, и хотя не очень любил сидеть на руках, вздыхал, но терпел, когда его отрывали от земли и устраивали фотосессии.

Раньше Кеша обитал в Баренцбурге на свободном выпасе, но везде ему был готов и стол и дом. Кеша мог пожаловать к любой из пятисот живущих здесь семей и те считали визит арктического кота за великую честь.

Но, пожалуй, из всех обитателей поселка Кеша больше всего жаловал шахтеров. Только в шахтерской семье суровый арктический кот расслаблялся, говорил мурмурмур и даже валялся на спине, показывая пузико.

Какая порода у Кеши - неизвестно. Норвежцы из тех, кто не поверил в легенду о песце, считали, что кот - норвежский лесной. Но наши люди были уверены, что Кеша, конечно же, сибиряк.

В последнее время у кот стал домоседом. Он облюбовал себе зеленый домик с молодой семьей. Кот уже не обходил с дозором свои владенья, но, если позволяла погода, выходил на крылечко, чтобы посидеть на своей зеленой табуреточке.

Во время пандемии популярность Кеши возросла еще больше. Кот, живущий на краю земли, вдохновлял и поддерживал людей, оказавшихся в трудной ситуации. Кеше посвящали стихи, желали коту здоровья и мечтали встретиться с ним.

Кеше, единственному коту Шпицбергена, было около 14 лет.