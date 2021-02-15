В NASA собрались искать внеземные цивилизации по отходам их жизнедеятельности

Если у инопланетян душно от вредных газов, земные астрономы это увидят. Фото: Shutterstock

Внеземные цивилизации, достигшие хотя бы нашего уровня развития, легко бы заметили, что на Земле живут существа, озабоченные техническим прогрессом. Ведь ему сопутствует разнообразная «химия». Например, хлорфторуглероды (CFC) - вещества исключительно искусственного происхождения. Они интенсивно поглощают инфракрасные лучи в спектре и, стало быть, различимы в атмосфере с огромного расстояния. Даже если концентрация CFC составляет одну часть на триллион.

Точно так же и мы можем выявить инопланетян, которые, скорее всего, загрязняют свою окружающую среду не слабее нашего. В первую очередь двуокисью азота (NO2) – газом, который более всего характерен для интенсивного промышленного производства и несметного количества автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на внеземных магистралях.

Искать ту или иную «химию», а вместе с ней и братьев по разуму, её производящую, предлагала в свое время Лиза Калтенеггер (Lisa Kaltenegger) - специалистка по экзопланетам из Корнеллского университета (Cornell University). Ей вторил Джим Кастинг (Jim Kasting) из Пенсильванского университета (Pennsylvania State University), который тоже не сомневался, что имея флотилию подходящих телескопов, расположенных в ближнем космосе, можно обнаружить и другую гадость. Вроде паров от растворителей и очистителей, имеющих свои линии поглощения.

В том, что идея коллег весьма здравая, недавно убедились американские ученые (Planetary Systems Laboratory at NASA Goddard Space Flight Center), которыми руководил Рави Коппарапу (Ravi Kopparapu).

Они прикинули, в самом ли деле телескопы – пусть даже перспективные из числа запланированных к запуску – способны уловить сигнал, который создает загрязнение двуокисью азота. И выяснили: такое возможно.

Моделирование продемонстрировало: если инопланетяне «газуют» столь же интенсивно, как и человечество в настоящее время, то это будет заметно с расстояния 30 световых лет. Чтобы убедиться в подобной внеземной жизнедеятельности потребуется 400 часов работы, к примеру, космического телескопа "Джеймс Уэбб" (James Webb Space Telescope, JWST), который будет запущен, возможно, уже в нынешнем году.

КСТАТИ

Если инопланетяне обитают не слишком далеко от нас, мы их найдем. Или они найдут нас

Альтернативная идея – распознавать не «химию», а попытаться разглядеть огни инопланетных мегаполисов.

- Свет, наблюдаемый на межзвездных расстояниях, однозначно свидетельствовал бы о технологическом развитии обитателей планеты, - подчеркивал Ян Шнейдер (Jean Schneider) - предводитель группы астрономов-единомышленников (еще 19 человек) из Парижской обсерватории (Paris Observatory at Meudon, France).

Энтузиастов поддерживают американские астрономы - профессора Абрахам Лоеб из Гарварда и Эдвин Тернер из Принстона (Harvard's Abraham Loeb and Princeton's Edwin Turner).

Ученые уверяют: идея вполне осуществима. На экзопланетах можно распознать свет искусственного происхождения. Особенно с помощью мощных телескопов нового поколения – кроме орбитального James Webb Space Telescope на «космической вахте» ждут еще и наземный Giant Magellan Telescope.

Как объясняет профессор Лоеб, в основе поиска света больших инопланетных городов - простой факт: яркость объекта с искусственным освещением уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния. А если он подсвечен лишь сторонним источником - например, расположенной рядом звездой, то яркость уменьшается обратно пропорционально расстоянию в четвертой степени. Вот эту разницу вроде бы можно уловить, сравнивая изображения ночных и дневных сторон экзопланет.

Земляне сияют своими мегаполисами на все окрестности - никакой светомаскировки, будто одни во Вселенной.

С помощью мощных телескопов можно было бы разглядеть океаны на далеких планетах. Их наличие выдадут «солнечные зайчики» - то есть блики от света местной звезды на зеркальной поверхности воды.

Характерный «зайчик», кстати, в свое время дал понять, что на Титане - крупнейшем спутнике Сатурна - есть жидкий океан. Он, правда, оказался метановым, но нашелся же.

Отличить воду от другой жидкости позволит спектральный анализ. Дополнят его исследования в инфракрасном диапазоне, которые способны выявить на далекой планете присутствие хлорофилла - пигмента, который окрашивает листья, траву и прочую растительность в зеленый цвет. Он - хлорофилл - очень хорошо виден на инфракрасных снимках. Выглядит яркими сполохами.