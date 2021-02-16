"Барселона" будет биться с "ПСЖ" в матче Лиги Чемпионов. Фото: REUTERS

Большая Лига Чемпионов возвращается к жизни. После зимнего перерыва "Барселона" на своем поле в первом раунде плей-офф примет на своем поле "Пари Сен-Жермен". "КП" рассказывает о ключевых моментах предстоящего поединка Барселона - ПСЖ 16 февраля 2021.

Последняя битва двух клубов вошла в историю мирового футбола - 8 марта 2017 года "Барса" на своем поле разгромила "ПСЖ" в 1/8 финала Лиги Чемпионов 6:1. И в целом же история встреч двух клубов говорит о ее преимуществе - 5 побед у "Барсы", 3 ничьи и 3 победы у "ПСЖ".

Что касается прогнозов букмекеров на матч в Барселоне, то именно каталонцев видят фаворитами поединка. Эксперты дают чуть больше шансов им - итогом матча станет тяжелая победа Барселоны над ПСЖ. Матч Барселона - ПСЖ начнется в 23:00 по московскому времени 16 февраля 2021 года. Прямую видеотрансляцию матча можно будет увидеть на телеканале Матч ТВ.

Онлайн-трансляция на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.