Анекдоты: Похоже, Почта России доставила-таки зиму 2020 года

- Мама, я посуду помыла, уроки сделала, школу и универ окончила, замуж вышла, детей родила, можно, я пойду погуляю?
* * *
На производственном совещании:
- Хочу обратить внимание сотрудников, работающих непосредственно с клиентами, на то обстоятельство, что словосочетание «всякая хрень» не в полной мере отражает ассортимент товаров и услуг, предоставляемых нашей компанией.
* * *
А кто-нибудь видел очередь из священнослужителей, желающих окунуться в ледяную прорубь на Крещение?
* * *
- Доктор, у меня все плохо: здоровья нет, денег нет, никто меня не любит!
- Ну, батенька, сейчас мы это поправим. Садитесь поудобнее, закройте глаза и повторяйте за мной: «У меня все хорошо, я здоров, богат и благополучен. Я люблю и любим...»
Мужик открывает глаза:
- Боже, как я рад за вас, доктор!
* * *
Учительница приходит к директору школы:
- Вы знаете, до сих пор я могла существовать на мою зарплату, но мои дети где-то узнали, что другие дети едят каждый день...
* * *
У меня было замечательное советское детство. Я ломал руку, тонул, падал с крыши гаража на забор, я умудрился засунуть палец в звездочку велосипеда, и мне его пришивали. Я чуть не лишился глаза, когда мне в школе плюнули из трубки в него жеваной бумагой. Меня порол отец за двойки, за то, что мы крали сливы в соседских садах, за то, что подкладывал кнопки на стул химички, и за стрельбу из рогатки по котам.
А вы, нынешние, вечно торчащие в своих смартфонах и фейсбуках, чем можете похвастаться?
Ага, даже вспомнить нечего!