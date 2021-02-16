Анекдоты: Похоже, Почта России доставила-таки зиму 2020 года

- Мама, я посуду помыла, уроки сделала, школу и универ окончила, замуж вышла, детей родила, можно, я пойду погуляю?

* * *

На производственном совещании:

- Хочу обратить внимание сотрудников, работающих непосредственно с клиентами, на то обстоятельство, что словосочетание «всякая хрень» не в полной мере отражает ассортимент товаров и услуг, предоставляемых нашей компанией.

* * *

А кто-нибудь видел очередь из священнослужителей, желающих окунуться в ледяную прорубь на Крещение?

* * *

- Доктор, у меня все плохо: здоровья нет, денег нет, никто меня не любит!

- Ну, батенька, сейчас мы это поправим. Садитесь поудобнее, закройте глаза и повторяйте за мной: «У меня все хорошо, я здоров, богат и благополучен. Я люблю и любим...»

Мужик открывает глаза:

- Боже, как я рад за вас, доктор!

* * *

Учительница приходит к директору школы:

- Вы знаете, до сих пор я могла существовать на мою зарплату, но мои дети где-то узнали, что другие дети едят каждый день...

* * *

У меня было замечательное советское детство. Я ломал руку, тонул, падал с крыши гаража на забор, я умудрился засунуть палец в звездочку велосипеда, и мне его пришивали. Я чуть не лишился глаза, когда мне в школе плюнули из трубки в него жеваной бумагой. Меня порол отец за двойки, за то, что мы крали сливы в соседских садах, за то, что подкладывал кнопки на стул химички, и за стрельбу из рогатки по котам.

А вы, нынешние, вечно торчащие в своих смартфонах и фейсбуках, чем можете похвастаться?

Ага, даже вспомнить нечего!