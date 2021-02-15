"Тяжелая история": изменившийся из-за болезни Бари Алибасов больше не будет прежним

Бари Алибасов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Бари Алибасов совсем недавно радовался жизни, был бодр и весел. Беды, как говорится, ничто не предвещало. Однако возраст и пережитые проблемы со здоровьем сильно изменили продюсера "На-На". Сейчас артист совсем не похож на себя прежнего.

Бари Алибасов больше недели находится в Калининграде. 73-летнего продюсера вывез из Москвы его сын Бари Алибасов-младший. Тогда достоянием общественности стали кадры из аэропорта. Продюсер находился в инвалидной коляске. И вот теперь стало известно, что артист оказался на больничной койке. Более того, его срочно прооперировали.

"Открытый перелом у него был. Вышел через лестницу. Посчитал, что пожарная лестница и обычная лестница в помещении - это одно и то же. На пожарной лестнице поскользнулся и упал", - цитирует сына 5-tv.ru.

Бари Бариевич также рассказал, что сейчас происходит с его отцом. "На секунду буквально папу оставил без присмотра, и вот. Тяжелая у нас сейчас история, потому что он лежит в хирургии со штифтами в ноге. И постоянно убегает, у него же память две-три минуты. Поэтому я с ним последние два дня - слежу, чтобы он не убежал", - поведал наследник.

По его словам, одной сиделки уже не под силу уследить за своим подопечным. "Как вернемся домой, думаю, нужно будет нанять дополнительную сиделку, потому что одна не справляется. Теперь очевидно, что Бари Каримович не может оставаться один ни на секунду", - заявил Бари Бариевич.

Что касается общего состояния продюсера, то, по мнению его сына, память возвращается к нему пока ненадолго. "Папа с утра до вечера разговаривает очень много. Обычно это просто набор слов, но это гораздо лучше, чем когда он просто лежит и молчит", - заметил Алибасов-младший.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник НИИ имени Бехтерева Станислав Полторак заметил, что симптомы Бари Каримовича свидетельствуют о серьезных проблемах со здоровьем. "Нарушение памяти, внимания, потеря ориентации - чаще всего это сенильная или старческая деменция. Это чревато тем, что он не способен будет сам о себе позаботиться и сам себя обслуживать. Это придется делать либо родственникам, либо каким-то специально нанятым людям. Учитывая возраст и анамнез, сомнительно, что помутнения временные", - констатировал эксперт. Полторак заметил, что у Алибасова практически нет шансов вернуться к прежней жизни.