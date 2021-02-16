Фидель бы не одобрил: Куба отказывается от социализма под ударами коронакризиса

Образ Че Гевары и революционная романтика все больше становятся лишь приманкой для туристов, чтобы было кого на сувенирах рисовать. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бесплатное образование и медицина, минимальная доля частного капитала... Долгие годы Куба казалась эдаким заповедником социализма у берегов США. Тут на практике, а не на бумаге пытались реализовать идеи Маркса и Энгельса. Но, похоже, убедились, что жить по «Капиталу» невозможно. Теперь Гавана берет в пример не коммунистическую Москву, а Пекин, который плавно перешел на рельсы капитализма.

ТУРИСТЫ НЕ ПРИЕХАЛИ, ЗАТЕВАЕМ РЕФОРМУ

Формально социализм с Острова свободы никуда не делся. Тем более у руля в стране до сих пор Кастро - не Фидель, но его брат Рауль. Хотя он и ушел со всех государственных постов, однако до сих пор сохраняет ключевую должность первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы, что в условиях местной политической системы поважнее статуса президента. Лозунги у страны вполне в духе социализма: «Пока мы едины - мы непобедимы», «Родина или смерть».

Но вот реформы Кастро-младший проводит вполне в духе рынка. Начал с разрешения свободной покупки недвижимости и автомобилей, потом крестьянам разрешили выращивать что пожелают, а не то, что директивно спустят старшие товарищи из Гаваны.

А с начала этого года на Острове свободы развернулась масштабная денежная реформа. Она призвана изменить странную систему, которая действует на Кубе больше четверти века. Дело в том, что тут две национальные валюты - песо и конвертируемый песо, который кубинцы между собой называют «кук». Куки придумали после распада СССР как двойник доллара: расплачиваться баксами на Кубе запрещено. Поэтому иностранцам нужно первым делом по прибытии обменять свою коллекцию портретов американских президентов на куки. По курсу 1 к 1. Таким образом «гринго» вливали в экономику дефицитную твердую валюту.

Экономика Кубы традиционно получала значительную подпитку за счет туристов, в эпоху коронавируса с этим стало непросто. Фото: REUTERS

- Отмена конвертируемого песо планировалась еще в 2017 и 2019 годах, но постоянно откладывалась. А сейчас Куба находится в состоянии экономического спада, вызванного не столько плохим управлением, сколько внешними причинами, - рассказал «КП» советник директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников.

Среди этих внешних причин и американские санкции, которые никуда не делись, и пандемия коронавируса. Ведь в прошлом году до Острова свободы добралось в разы меньше туристов, чем обычно (см. «Только цифры»). А значит, и денег, принесенных ими в казну, кот наплакал.

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВМЕСТО КУКОВ - КУКИШ

Реформу решили провести в худших традициях социализма. С 1 января куками запретили расплачиваться практически везде. Для многих жителей страны, хранивших свои заначки в этой валюте, это стало ударом. Ведь раньше власти обещали, что куками можно будет платить до июля. В результате паника, очереди в обменники и триумф черного рынка.

По данным кубинского минфина, всего за месяц из оборота вывели половину всех куков.

- В целом отмена кука - правильное решение, потому что наличие двух валют серьезно осложняет планирование экономики, - уверен Калашников. - Введение конвертируемого песо в свое время было вынужденным шагом, когда в экстремальных условиях стране требовалось обеспечить приток иностранной валюты. Но это все осложняло систему налогообложения, да и давало определенный задел для теневых схем и коррупции.

После всех этих перемен официальный курс составляет 24 кубинских песо за 1 доллар США. Правда, по такой цене купить американскую валюту вряд ли получится. Официальные обменники доступны только отдельным категориям граждан и иностранцам. Остальным приходится искать нелегальных менял. Кстати, на интернет-сайте Revolico (аналог нашего Авито) доллары можно купить по 50 песо.

Кубинцы и сейчас привержены заветам вождей социализма. Но, похоже, только на словах.

ЦЕНЫ ПОДНЯЛИ В 25 РАЗ

Отмена куков не единственный стресс для кубинцев. Одновременно власти повысили тарифы на жилищно-коммунальные услуги и цены на продукты. Так, оформление всех документов в государственных учреждениях подорожало аж в 25 раз! Впрочем, подняли и зарплаты с пенсиями, но народ скорее в минусе.

- Повышение цен никогда ни у кого энтузиазма не вызывает. Но существовавшие тарифы на услуги ЖКХ на Кубе были минимальными, - отмечает Николай Калашников. - Думаю, население должно с пониманием отнестись к таким шагам руководства, и вряд ли это вызовет волну национального протеста, забастовок и подобных акций.

Но местные власти уверяют: все к лучшему. Электричества на острове уже стали тратить меньше, в январе потребление составило 82% от ожидаемого уровня. Правда, на зимние месяцы народ тут отключает кондиционеры, без которых летом жить просто невозможно.

- Обновление социализма было объявлено еще на VI съезде коммунистической партии в 2011 году, при этом власти учитывали, что экономика Кубы особенно подвержена глобализации и факторам, влияющим на мировой рынок, - говорит наш эксперт.

Однако одним из главных стимулов для Гаваны провести реформы стал нынешний коронакризис. Приходится придумывать, как обходиться без туристов. Так что власти решились дать зеленый свет частному бизнесу или, как его тут называют, работе на себя.

Карантин дома, в котором живут больные коронавирусом, в Гаване. Фото: REUTERS

Если раньше предпринимателям были доступны лишь 127 видов работ, то с начала февраля трудиться как свободные бизнесмены могут представители 2000 разных профессий. Среди таких «вольноотпущенных», например, инженеры и юристы. До конца чиновники отстояли лишь принципиальные вещи: школы и больницы остаются государственными и бесплатными. Кубинское руководство явно ориентируется на китайский путь, благодаря которому КНР безболезненно перевела экономику на рыночные рельсы.

- План властей Кубы - сочетать госконтроль над стратегическими отраслями с удовлетворением повседневного спроса граждан, - объясняет Николай Калашников.

Впрочем, перед глазами у наследников Че Гевары и Фиделя Кастро есть и пример советской перестройки. К тому же свое слово еще не сказали США, под боком у которых расположился кубинский социалистический заповедник.

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