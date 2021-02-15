В Центробанке назвали три товара, вызвавших скачок цен в январе

Как считают в Центробанке, ускорение инфляции в январе – это стечение обстоятельств. Фото: REUTERS

В последние полгода рост цен в России резко ускорился. В Центробанке ситуацией уже озабочены. Поэтому не стали на днях снова опускать ключевую ставку. Но рассчитывают, что скоро темпы инфляции начнут снижаться. Чем вызван такой скачок цен? И что будет дальше?

БИЗНЕС ВОЗМЕЩАЕТ ПОТЕРИ И ПОЛЬЗУЕТСЯ ВЫСОКИМ СПРОСОМ

Цены повышаются не просто так. Их увеличивает бизнес. И объективные факторы для ускорения инфляции есть. Во-первых, девальвация рубля. Она действует не мгновенно, а с лагом в несколько месяцев. Импортных товаров в России продается много. Во-вторых, подорожание сырьевых товаров по всему миру (в частности, аграрных). И в-третьих, дополнительные затраты, которые приходится нести бизнесу внутри страны.

- Заметными становятся такие проинфляционные факторы со стороны предложения, как дефицит рабочей силы по ряду специальностей (из-за запрета на ввоз мигрантов. – Ред.) и дополнительные затраты предприятии на соблюдение противоэпидемических норм, - говорится в аналитическом комментарии Банка России по динамике потребительских цен.

Другой важный фактор, который повлиял на цены, - снижение конкуренции. Некоторые компании обанкротились. И оставшиеся на плаву стали этим пользоваться. Тем более что спрос почти восстановился.

- Постепенное оживление экономической активности сопровождалось восстановлением доходов и спроса. Это расширило возможности производителей и ритейлеров переносить в цены рост издержек, происходивший в течение 2020 года, - считают в Центробанке.

ОВОЩИ, МЯСО И БЕНЗИН – В ЛИДЕРАХ РОСТА

Цены растут неравномерно. Плюс есть сезонные факторы. К примеру, самый большой вклад (около трети) в зимнюю инфляцию внесли овощи и фрукты. Это было связано как с ростом цен на импортные продукты, так и холодной зимой. У теплиц выросли траты на отопление – и производители переложили их на потребителей.

Опережающими темпами увеличиваются цены на мясо, молоко и яйца. Помимо морозов на это повлиял рост мировых цен на зерно и вспышки птичьего гриппа на отдельных территориях.

И наконец, третий «локомотив» инфляции - в январе сильно подорожал бензин. Это было связано с ростом цен на нефть и повышением акциза на топливо с начала года.

ПРОГНОЗ НА ЭТОТ ГОД

Как считают в Центробанке, ускорение инфляции в январе – это стечение обстоятельств. В начале года цены всегда растут быстрее из-за роста стоимости услуг ЖКХ. А на этот традиционный фактор в этом году наложились и другие.

- По нашему прогнозу, годовая инфляция прои дет пик в февралемарте, после чего начнет плавно снижаться, - говорится в комментарии Центробанка.

В начале весны годовая инфляция может разогнаться до 5,5% годовых, но потом пойдет вниз. В ЦБ считают, что по итогам года цены в России вырастут на 3,7 – 4,2%. Если, конечно, опять не произойдет чего-нибудь непредвиденного.

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