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Общество

Учитель в школе: Выгнала хулигана из класса – плати штраф

Родители и школьники все чаще относятся к педагогам как к обслуге
Дина КАРПИЦКАЯДина КАРПИЦКАЯ
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