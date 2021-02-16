Почему вода из-под крана у всех разная и как определить, можно ли ее пить

- Не валерьянка, конечно, но пить можно... Фото: Shutterstock

По данным из недавнего отчета Счетной палаты, 30 - 40% населения России пользуются некачественной водой. Причем ситуация ухудшается. В 2012 году доля не вписывающихся в СанПиНы проб из водоемов, откуда водичка поступает к нам в квартиры, составляла 21,9%. В 2020 году - 30,1%.

Речь идет в том числе и о загрязнениях, которые с помощью хлорирования или кипячения не устранишь - например, всякой химии.

И как с этим жить? Масса компаний немедленно даст вам ответы, исходя из своих коммерческих интересов: пейте воду в бутылках, ставьте те или иные фильтры. Что вызывает еще больше вопросов: а не разводят ли меня на деньги, поскольку, может, лично у меня вода прекрасная? Вроде вкусная, прозрачная... Да, накипь в чайнике, но это же не смертельно?

В интернете полно советов, как проверить воду «в домашних условиях». Но мы решили обратиться за разъяснениями к специалистам.

ОТКУДА ГРЯЗЮКА?

Как следует из доклада Счетной палаты, главная причина загрязнений - сбросы промышленных и бытовых сточных вод в водоемы, которые служат источником питьевой воды. По дороге к нашим кранам вода, естественно, проходит обработку и очистку. Но и также... дополнительно загрязняется.

Доцент кафедры геологии и геоэкологии РГПУ

им. А. И. Герцена Иван Подлипский назвал «КП» параметры, от которых зависит качество воды:

состояние сетей водоснабжения,

способы водоподготовки на станциях водоканала (хлорирование, озонирование и т.п.),

место водозабора, его экологическое состояние,

тип источника - подземный (скважина), поверхностный (река, водохранилище).

- В разных районах одного и того же города вода может отличаться по химическому составу, вкусу, жесткости и так далее, - поясняет врач-дезинфектолог, директор по качеству компании «Санитарный сервис» Николай Дубинин. - Водоснабжение города осуществляется не из одного источника, а из нескольких. Но также качество воды зависит от износа водопроводных сетей, материалов, которые используются для прокладки водопровода.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ОНА ПЛОХАЯ?

Некоторые проблемы можно выявить, не выходя из дома.

- Если чувствуется запах хлорки или железа, явно вода не может быть качественной, - рассказывает эксперт по сертификации компании «Серконс» Наталья Пчелинцева. - Но точность таких оценок будет хромать. Вы не поймете, сколько именно железа в воде. А другие вредные вещества, кроме хлора и железа, вообще сложно распознать, если в воде не присутствует каких-то явных примесей, видимых глазу.

В целом эксперты не советуют особо доверяться «народным методам». Легко обмануться.

- Вода может быть даже вкусной - и содержать некоторые химические вещества в опасных концентрациях, - утверждает Иван Подлипский.

Грамотному потребителю полагается идти другим путем.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

- Контроль качества воды осуществляют организации, которые отвечают за водоснабжение (в Москве, например, это «Мосводоканал»). И те, которые обслуживают водопроводные сети в жилых домах, - это управляющие компании, - объясняет Николай Дубинин.

Вариант 1

По идее начинать можно с управляющей компании. Запросить там результаты производственного контроля качества питьевой воды в доме. Но, как эксперт тут же пожаловался «КП», редкая УК эти свои обязанности выполняет на все 100.

Вариант 2

Больше надежды на водоканал.

- В Москве в «Мосводоканал» можно обратиться через электронную приемную на сайте. В рамках рассмотрения обращения приедут из лаборатории и отберут пробы воды, - инструктирует Дубинин.

Если результаты анализов неудовлетворительные - жалуемся в Роспотребнадзор.

Вариант 3

Можно сразу писать в Роспотребнадзор.

- В рамках рассмотрения вашей жалобы проведут анализ уже в этом ведомстве, - продолжает эксперт.

Вариант 4

Еще один путь - самим за свой счет заказать экспертизу. Обратиться надо в лабораторию, у которой есть аккредитация на проверку качества питьевой воды (они есть в любом городе и районе), платные услуги оказывают и санэпидстанции.

Конечно, желательно, чтобы проверка была на весь спектр показателей, предусмотренных требованиями СанПиН к воде из централизованных систем питьевого водоснабжения. Но цена вопроса - немаленькая. Самый полный анализ по всем-всем-всем показателям, включенным в СанПиН, может стоить порядка 30 тысяч рублей. Поэтому лаборатории предлагают варианты исследований на любой кошелек - «минимальный» (3 - 3,5 тысячи), «расширенный» и так далее. Важно смотреть, что туда входит. Минимальный анализ обычно включает наиболее проблемные для конкретного региона показатели (например, железо для Московской области). Анализ, куда входит проверка на тяжелые металлы, более дорогой (не менее 6 - 10 тысяч), но убедиться, что вода не содержит кадмия или свинца в опасных концентрациях («подарок» от автомагистралей), не помешает.

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