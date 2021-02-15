«500 евро только за свет»: Виктория Боня рассказала, сколько платит за коммуналку в Монако

Боня рассказала о своих тратах на коммунальные расходы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Виктория Боня призналась, что коммунальные услуги в России обходятся ей гораздо дешевле, чем в Монако, где она живет сейчас. Рассказывая о своей недвижимости в России и в Европе, модель сообщила, что все счета за услуги ЖКХ оплачивает сама. В Монако коммуналка влетает ей в кругленькую сумму. Только за электроэнергию телеведущая платит около 500 евро в месяц (примерно 44 500 рублей).

- Даже летом приходили такие счета. А если не оплатишь вовремя, то сразу все отключат, пожаловалась Боня в интервью порталу Teleprogramma.pro.

В России же она платит за все коммунальные услуги примерно 12 тысяч рублей в месяц.

- Это и свет, и отопление, и охрана. В Москве я тоже сразу же плачу по всем квитанциям, - рассказала Виктория.

В Монако Боня окончательно обосновалась около года назад. Расставшись с гражданским мужем Алексом Смерфитом, модель сначала вместе с дочкой Анджелиной переехала в Великобританию и попробовала жить в Лондоне. Однако дождливая лондонская погода не понравилась Анджелине, и мама с дочкой снова вернулись в Монако.

В столице княжества Монте-Карло телеведущая обзавелась апартаментами с видом на Средиземное море, расположенными прямо над пляжем. Главное достоинство жилища модели – огромная терраса. Ее размеры впечатляют: 120 квадратных метров, что, по словам Бони, даже больше, чем нужно. Благодаря удачному расположению терраса выходит одновременно и на море, и на горы.

- Летом здесь можно загорать — есть лежаки. Также у меня есть пляж, спускаешься как в замке вниз, минута и ты на пляже уже, - рассказала как-то Боня подписчикам в Инстаграме.

Внутренний интерьер квартиры выполнен в светлых тонах. В отделке преобладают белый, бежевый и серый цвета. Виктория показала кухню с полным набором бытовой техники и гардеробную. Спальня отделана в тех же приглушенных тонах. Двуспальная кровать, шкафы, туалетный столик хорошо знакомы подписчикам Бони: она часто делает селфи в этой комнате.

Впрочем, в жизни в Европе есть свои минусы. Минувшим летом Боня пожаловалась, что ее квартиру ограбили дважды за месяц.

- Ко мне залезли воры, прям в дневное время! Конечно, отчасти я была виновата сама, потому что оставила балкон на террасу открытым, и было очень легко войти, – рассказала тогда Боня.

Грабители украли у Бони несколько дорогих сумок, одежду и другие вещи.

- Ущерб был нанесен приблизительно на 250 тысяч евро – полная стоимость того, что они унесли, и это только по приблизительным подсчетам, так как было огромное количество дорогих сумок и вещей, - посетовала тогда Боня.

Несмотря на все неурядицы, Виктория говорит, что она влюблена в Монако. Особенно ее покорил местный климат. Впрочем, в Монте-Карло она перебралась не только из-за теплой погоды, но и из-за бывшего мужа. Последние три года Алекс боролся с болезнью Лайма, и Виктории хотелось, чтобы дочь в этот трудный момент была рядом с отцом. Экс-супруги сохранили хорошие отношения, и Боня часто проводит с родственниками бывшего мужа семейные праздники.