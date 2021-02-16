Алеся Кафельникова снялась обнаженной на слоне

Алеся Кафельникова. Фото: Инстаграм.

Алеся Кафельникова проводит зиму на Бали. После участия в Неделях моды в Европе 22-летняя модель решила сделать перерыв в работе и улетела в Индонезию. На тропический остров она прибыла еще до нового года и, похоже, пока не собирается возвращаться назад. В Инстаграме дочь теннисиста Евгения Кафельникова публикует кадры, снятые на фоне живописной местной природы – порой довольно откровенные. В последнем видеоролике, который она выложила на своей странице, Алеся позирует обнаженной, лежа на слоне.

Юная красавица взобралась нагишом на спину могучего животного и прильнула к нему грудью. Подписчики модели в комментариях восхитились ее смелостью и красотой. При этом мужская часть ее подписчиков сообщила, что завидует слону. «Впервые хочу стать слоном!», «Богиня!», «Выглядишь как царица джунглей!» - завалили ее комплиментами фолловеры.

22-летняя модель снялась обнаженной на слоне. Фото: кадр видео.

На Бали Алеся живет на красивой вилле, спрятанной в саду из тропической зелени. Судя по всему, дом для нее снимает ее возлюбленный Георгий Петришин. Он же, по всей видимости, является автором многих снимков, которые Кафельникова публикует в Инстаграме. 35-летний бизнесмен, известный романами со многими звездными красавицами, похоже, всерьез увлекся юной Кафельниковой и на несколько месяцев оставил все дела, чтобы быть рядом с возлюбленной. К слову, провести зиму на Бали было заветной мечтой Алеси, которую ее бойфренд осуществил. Кафельникова признавалась, что хотела бы купить там дом и навсегда остаться жить на острове.

После проблем с наркотиками и лечения в наркологической клинике Кафельникова полностью восстановилась, а ее модельная карьера стремительно набирает обороты. В мае прошлого года Алеся попала в список журнала Forbes самых перспективных россиян до 30 лет, получивших признание в профессиональном сообществе. Девушка живет во Франции, участвует в мировых неделях моды – от Парижа до Милана, ее приглашают на дефиле ведущие дизайнерские дома, например, Chanel.

Ее роман с Петришиным начался в прошлом году.

- Я пришла на ужин в компании друзей, села за стол и поймала взгляд человека, смотрящего на меня. Чуть позже я заметила, что он продолжает смотреть на меня, прямо все время смотреть, пока я ем, разговариваю, провожу время в компании своих друзей, он не отводил взгляда. Меня это смутило. Я не люблю, когда за мной следят, меня вводит это в паранойю, - рассказывала Кафельникова. - Я не понимала, почему чувак уставился на меня, пока я ем. Потом он подошел спросить номер, а утром уже стоял с букетом у моего подъезда. С тех пор мы не расставались.

Бизнесмен несколько лет был в отношениях с актрисой Светланой Ходченковой и даже публично сделал ей предложение руки и сердца. Встречался мужчина и с другими известными красавицами. По слухам, Петришин крутил романы с певицами Ритой Дакотой и Викторией Дайнеко, актрисой Анастасией Задорожной и телеведущей Анфисой Чеховой.