Как избавиться от раздражающей «кричащей» рекламы возле дома в Москве

Назойливая реклама не дает москвичам отдыхать в собственных квартирах. Фото: Алиса ТИТКО

Звуковую рекламу могут запретить после многочисленных жалоб жильцов многоэтажных домов. В Госдуму внесен на рассмотрение соответствующий законопроект, который должен нормализировать уровень шума и обеспечить благоприятную среду обитания. Пока же назойливая реклама не дает москвичам отдыхать в собственных квартирах.

Невозможно открыть окна

Москвичи продолжают жаловаться на громкую рекламу возле жилых домов. Они просят, чтобы продавцы прекратили зазывать покупателей в магазины с помощью громкоговорителей.

- Им надо распродать товар, поэтому они круглыми сутками говорят одну и ту же информацию в громкоговоритель. Окна открыть невозможно, - жалуется Анна Смирнова, проживающая возле метро «Добрынинская».

Еду на место. Возле метро киоски с газетами, сигналят машины. В ряд магазины. И женщины с громкоговорителями.

- Подушки, одеяла, терапевтические подушки, пледы, покрывала, наматрасники. Заходите к нам, - повторяет женщина в жилетке с надписью «ивановский трикотаж».

Рядом из магазина звучит аудиосообщение: «Новая коллекция обуви и сумок. Цены снижены на весь ассортимент».

Иду дальше, сменяются витрины. Женщина с микрофоном предлагает попробовать буженину, копченую колбасу.

- Все свежее. Получайте скидки, - говорит она мне вслед.

Еще громче реклама на улицах с большим потоком людей – Никольская, Арбат. Здесь зовут на бизнес-ланчи, обещают вкусные обеды по приемлемым ценам. Упрашивают купить сувениры по 100 рублей и посетить нестандартные музеи.

- Много любви, заходи, - зовут в музее на Арбате.

- И заходят? - спрашиваю.

- Наша задача заманить. Ну, или хотя бы говорить, говорить. Человек пошел мимо, а информацию уже получил, - говорит промоутер.

- Сколько вам платят, если не секрет?

- 400 рублей в час. Сейчас холодно, летом комфортнее.

И, если на Никольской улице, например, нет рядом жилых домов, то на Арбате местные жители не могут открыть окна.

Вспоминается жуткая история, которая произошла четыре года назад возле станции метро «Люблино». Девушка-промоутер ходила с громкоговорителем, и зазывала прохожих зайти в магазин, где была распродажа одежды. Мощность звука такая, что слышно было в ближайшем многоэтажном доме. У одного из жильцов сдали нервы слушать «приглашения в магазин» - он открыл стрельбу из окна своей квартиры. Ранение было смертельным.

Негативно влияет на здоровье

По мнению депутатов, которые внесли на рассмотрение поправки в закон «О рекламе», громкоговорители и другие звукоусиливающие устройства крайне негативно влияют на здоровье и качество жизни граждан. Именно поэтому нужно запретить звуковую рекламу товаров и услуг.

- Распространяемая на улицах населенных пунктов в течение дня звуковая навязчивая реклама товаров и услуг даже при условии соблюдения санитарных норм по уровню шума не обеспечивает для человека благоприятную среду обитания, - значится в пояснительной записке к документу.

Поправки в закон должны остановить предпринимателей, которые в погоне за клиентами, запускают рекламные аудио ролики в режиме «нон-стоп». Это мешает жильцам домов по соседству с торговым центром или магазином, вынужденным слушать одну и ту же запись с утра до вечера. Прохожим навязчивая реклама тоже не нравится и довольно часто отвлекает их внимание. Особенно опасно, если это происходит в момент перехода дороги.

В рекомендациях Всемирной организации здоровья (ВОЗ) указано, что шум может вызвать ряд краткосрочных и долгосрочных проблем со здоровьем, таких как, например, нарушение сна, сердечно-сосудистые заболевания, плохая работа и успеваемость в школе, нарушение слуха. Так что можно говорить, что шум - это недооцененная проблема.

Громкую уличную рекламу не приветствуют даже пиарщики, намного эффективнее сейчас вложить деньги в рекламу через соцсети (в блогах), чем нанимать человека, платить ему зарплату, покупать громкоговоритель.

- Нужно смотреть, какой товар рекламируется. Бывают случаи, когда компании вкладывают миллионы в рекламу через соцсети, но получают негативные отклики, так как там была просто не их потенциальная аудитория. Очень важно знать, кто покупатель. Не факт, что прохожих интересует тот товар, о котором рассказывают. Эффективная реклама сейчас в ютубе, когда люди смотрят видео, клипы. А также реклама в бесплатных мобильных приложениях, где всплывает реклама, - рассказала Юлия Антипова, директор пиар-агентства Antipova Group.

Советы юриста Андрея Лухина

Куда пожаловаться на шум?

- Для начала следует понять, на чьей территории установлена колонка или громкоговоритель. Если это жилой дом, то разрешение на установку должно быть принято на общем собрании собственников. Скорее всего, этого собрания не было и усиливающее звук устройство установлено незаконно.

Если устройство установлено не на жилом доме или это человек с громкоговорителем, то есть смысл сначала поговорить с администрацией организации, услуги которой рекламируются. Если разговор не повлечет нужного эффекта, то необходимо написать жалобу в администрацию района, Роспотребнадзор и прокуратуру с подробным описанием, как нарушаются ваши права. Будет лучше, если данные жалобы напишет не один человек, а хотя бы несколько жителей. Также можно попробовать написать заявление в полицию по ст. 20.1 КоАП (Мелкое хулиганство).

Мнение психолога Катерины Рублевой

Как справляться с раздражающими факторами на улице или вокруг себя?

- Если ваша психика в стабильном состоянии, то вас не раздражают громкие звуки на улице. Человек в нормальном психическом состоянии может не слышать звуки вокруг себя и вполне может уснуть на танцполе под громкую музыку. Причина раздражения - состояние ст