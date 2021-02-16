Участников несанкционированных митингов предлагают отправлять в дворники

Верховный суд РФ внес в Госудуму законопроект, который может ввести в российское правовое поле новое понятие - "уголовный проступок". По мнению разработчиков поправка в закон позволит суду не назначать уголовное наказание за целый ряд преступлений небольшой и средней тяжести, если они совершены человеком впервые.

Разработчики механизма решили "не ломать жизнь несовершеннолетних и молодых людей судимостями". Совершившим преступление впервые хотят увеличить судебные штрафы и время общественных работ. Лиц с "уголовными проступками" собираются передавать на поруки муниципалитетам, где они будут работать дворниками.

Пока не ясно, насколько такая мера наказания оправдана. Очень сомнительно, что молодые люди захотят работать, к тому же дворниками. Некоторым будет проще откупиться.

Не понятно и насколько сегодня целесообразен очередной виток гуманизации уголовного кодекса. Судьи имеют довольно широкий арсенал наказаний. Они вполне могут выносить условные сроки, которые и так не предполагают ограничение свободы.

Ряд депутатов, напротив, говорят, о необходимости ужесточать уголовное законодательство для хулиганов и участников несанкционированных митингов. В частности, они предлагают возложить на них оплату расходов полиции, нацгвардии и городских властей по поддержанию правопорядка на улицах городов.

Из собранных штрафов также предлагают премировать сотрудников Росгвардии, которых на подобных акциях подвергали оскорблениям или побоям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Стоп. Снято. Уводите…": На какие сроки и штрафы "нагуляли" демонстранты 23 января

После несанкционированных митингов СК России уже возбудил более 20 уголовных дел (подробности)