В Сербии превращают оружие в музыкальные инструменты

У Николы есть единомышленники – артисты, которые поддерживают его увлечение и тестируют созданные инструменты

Художник Никола Мацура всю жизнь живет в Сербии. Он помнит, как в 90-ых годах прошлого столетия на территории его родного государства шли войны и люди убивали друг друга.

- Спустя столько ничего не забывается, - говорит Никола. – Вы думаете, что наша страна уже полностью забыла военные действия, но вы ошибаетесь.

Никола знает, что в Сербии до сих пор есть полигоны, на которых хранится военное оружие. Пистолеты, винтовки, дробовики, автоматы – все это эхо югославских войн, которые шли в период с 1991 по 1999 годы.

Несколько раз в неделю мужчина приходит на свалки и ищет оружие, из которого в домашних условиях делает музыкальные инструменты.

- Мы настолько окружены разрушением, что даже не замечаем его больше, - объясняет свое увлечение Мацура. - Как художник, я хочу хоть немного изменить окружение, превратив разрушение в музыку, положительно интерпретируя это.

Художник внимательно изучает детали оружия. Он разработал структуру каждого музыкального инструмента с учетом уже имеющихся деталей. Под руками Николы базука и канистра превращаются в виолончель, пистолет - в гитару. Переделанные музыкальные инструменты звучат ничуть не хуже настоящих музыкальных инструментов.

У Николы есть единомышленники – артисты, которые поддерживают его увлечение и тестируют созданные инструменты.

- Глядя на оружие, которое способно извлекать прекрасные звуки, не думаешь о войне и страхе, - считает друг художника, музыкант Срджан Сарович.

Вместе с ним Никола Мацура мечтает собрать оркестр и отправиться в тур по Балканам.