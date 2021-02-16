Неожиданный результат: коронакризис улучшил интимную жизнь жителей Германии

За время второго локдауна, объявленного в ноябре прошлого года, рост продаж эротической продукции в ФРГ составил 170% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несмотря на проблемы, вызванные пандемией коронавируса, сексуальная жизнь немцев не только не пострадала, но и улучшилась – заявил психотерапевт из Берлина Вольфганг Крюгер, ссылаясь на результаты опроса и статистику покупок.

За время второго локдауна, объявленного в ноябре прошлого года, рост продаж эротической продукции в ФРГ составил 170%. Самыми популярными товарами стали презервативы и секс-игрушки, уступив пальму лидерства только туалетной бумаге.

«Сексологи изучили влияние коронакризиса на сексуальную жизнь пар в Германии и пришли к неожиданным результатам. По мнению экспертов по отношениям, коронакризис вовсе не плохое время для секса, а совсем наоборот. В целом во время этого локдауна люди больше спят друг с другом. По нашей оценке, сексуальная жизнь улучшилась более чем у 50% пар», – утверждает Крюгер.

По мнению эксперта, вынужденные ограничения привели к тому, что живущие вместе люди вынуждены проводить больше времени друг с другом, а это в большинстве случаев ведет к улучшению отношений и, как следствие, к большей сексуальной активности.

Кроме того, Крюгер напомнил, что в моменты кризиса сексуальное влечение всегда возрастает, поскольку близкие отношения дают людям возможность почувствовать себя более защищенными.