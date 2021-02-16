Принца Гарри затравили за грязные ноги

Возможно, выбирая место съемки в саду, босоногий принц испачкал травой свои ноги. Фото: Twitter The Duke and Duchess of Sussex

Несколько дней назад, когда по миру разлетелось черно-белое фото британского принца Гарри и его жены Меган Маркл, объявивших таким образом о второй беременности герцогини Сассекской, многие поначалу не обратили внимания на то, что для постановочной фотографии пара позировала без обуви.

Это обстоятельство мало кого смутило. Но нашлись и чрезмерно внимательные, рассмотревшие грязь на ногах принца.

На фотографии действительно хорошо видно, что левую стопу принца неплохо было бы помыть.

Возможно, выбирая место съемки в саду, босоногий принц испачкал травой свои ноги, но поборникам гигиены ног этого было недостаточно.

В соцсетях под этим фото поздравляют звездную чету со скорым прибавлением в семействе и заодно выражают свое недовольство неэстетичным видом ног счастливого отца и мужа:

- Поздравляю Гарри и Меган! Но, если серьезно, нет необходимости в босых ногах Гарри.

- Кто-то должен позаботиться о том, чтобы купить принцу обувь.

- Извини, Гарри, но меньше всего люди хотят видеть мужские босые ноги. Разве что за исключением тех, что вырезал из мрамора Микеланджело.