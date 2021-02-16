Мошенники обманули отца гендиректора телеканала «Пятница» на 300 тыс. рублей

Ограблен отец известного российского медиаменеджера, генерального директора телеканала «Пятница» Николая Картозия Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В полицию обратился 80-летний советский и российский учёный, профессор Борис Картозия, отец известного российского медиаменеджера, генерального директора телеканала «Пятница» Николая Картозия.

Пожилой мужчина сообщил оперативникам, что стал жертвой мошенников. Днем на телефон Бориса Аркадьевича стали поступать звонки от неизвестных, которые представились сотрудниками одного из крупнейших российских банков. Лже-банкиры сообщили мужчине, что на его счет покушаются грабители, и чтобы защитить свои накопления, ему нужно проследовать в банкомат, снять деньги и перевести их на безопасный счет.

Добравшись в отделение банка Борис Аркадьевич обнаружил, что его карта заблокирована. Мужчина понял, что здесь что-то не чисто и, вероятнее всего, ему звонили мошенники. Деньги Борис Аркадьевич снять и перевести не успел и решил, что ему повезло. Однако, разблокировав карточку, пенсионер узнал, что неизвестные все-таки успели списать с нее крупную сумму денег.

«Неизвестные мошенники позвонили 80-летнему профессору Борису Картозия, ввели в заблуждение и путем неизвестных пока манипуляций смогли похитить с его карты 300 000 рублей. После перевода карточка оказалась заблокирована, и мужчина не сразу понял, что его ограбили. Как только настоящие сотрудники банка проверили счет профессора и выявили кражу, пенсионер сразу же обратился в полицию», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полицейские проводят проверку и разыскивают неизвестных аферистов, которые под видом работников крупного российского банка обманули и ограбили советского ученого.

Борис Картозия - советский и российский учёный-горняк, доктор технических наук, профессор Московского горного института. Лауреат государственной премии СССР, премий правительства Российской Федерации в области науки и техники, в области образования, заслуженный деятель науки РФ.

Его сын, Николай Картозия - российский телевизионный деятель, журналист и медиаменеджер. Президент телехолдинга «ПрофМедиа-ТВ», куда входят каналы «ТВ3», «Пятница» и «2х2». Генеральный директора телеканала «Пятница»