Сталина бери, век воли не видать: в Московском доме книги продают головы известных людей

Такие сборные модели пользуются большой популярностью Фото: Павел КЛОКОВ

- Мамочки мои, да это же Дзюба! - рыжеволосая девица лет тридцати смешно округлила глазёнки, как будто перед ней предстала не коробка с изображением футболиста, а сам футболист.

Мамочки мои, да это же Дзюба! Фото: Павел КЛОКОВ

- А вот смотри, Ахматова есть, - заметила подружка рыжеволосой. - Высоцкий. Че Гевара. Гагарин. Эйнштейн. Ленин. Вот инструкция. У каждой картонной детали есть свой номер. Собирается как конструктор. Прикольно…

- А сколько стоит?

Девушки перевернули Ахматову и глянули на ценник, приклеенный к коробке. 1650 рублей.

В Московском доме книги продают головы известных людей Фото: Павел КЛОКОВ

Я дождался, пока они перейдут в другой отдел Московского дома книги, и тоже прильнул к скульптурам. Те, которые уже собраны, не продаются. Стоят для привлечения внимания и красоты. Производство питерское. Изготовлено из экологически чистого пищевого картона. Собранный бюст можно выкрасить в любой цвет, какой захотите. Но баллончик с краской не прилагается - нужно покупать отдельно.

Перевернув коробку с головой Сталина, я прочитал:

«Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет ее».

Не успел опомниться, как появился антисталинист. Матёрый. В синих медицинских перчатках.

- Совсем, - говорит, - обалдели. Прославляют тирана.

Собирается как конструктор. Прикольно… Фото: Павел КЛОКОВ

Стеллаж закрутился не хуже полечудесского барабана и появился ещё один мужик, настроенный более позитивно. Мол, берите. Век воли не видать.

Продавец-консультант сообщила, что такие сборные модели пользуются большой популярностью. Во-первых, сравнительно недорого. Во-вторых, антистресс (погружаешься в процесс с головой и отвлекаешься от надоевшей рутины). В-третьих, оригинальный подарок. Чью именно голову изготовить, решает производитель. У него и Путин есть, и Дмитрий Пучков (Гоблин), и Фёдор Емельяненко.

- А у меня получится собрать? - поинтересовался я.

- Ну вообще рекомендовано детям с шести лет, - ответила продавец.

Я побродил по магазину. Немного почитал Зюскинда. Полистал журналы. И невольно вернулся к бюстам. Снова перебрал коробки. И ухватил Есенина.

В результате через сорок минут из этих кривых изогнутых картонок на вашем столе рождается скульптура Фото: Павел КЛОКОВ

Собирается всё это дело элементарно.

Сначала нужно выдавить картонные фигурки в количестве 101 штука. Все они пронумерованы. Затем взять палочку (похожую на ту, что внутри «Эскимо»). И надеть на неё первую деталь. На вторую (точно такую же) палочку - другой элемент. Затем третий, четвёртый... Всё строго по инструкции. В результате через сорок минут из этих кривых изогнутых картонок на вашем столе рождается скульптура.

Полный восторг.