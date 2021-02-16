Завершился прием заявок на конкурс «Инносоциум»

В 2021 году конкурс проводится уже в третий раз

15 февраля завершился прием заявок на Всероссийский конкурс социальных проектов «Инносоциум». Его организатором является социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум. Конкурс проводится при поддержке Совета Федерации РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, а также Российского союза ректоров. Цель проекта – привлечь внимание молодежи к решению актуальных социально значимых проблем.

В 2021 году конкурс проводится уже в третий раз. Проекты студентов рассматриваются в трех номинациях: «Активное долголетие», «Женское лидерство» и «Поддержка семьи и семейных ценностей».

- Мы видим большой интерес к социальному проектированию среди российских студентов. В этом году в конкурсе приняли участие студенты 180 вузов из 70 регионов. Многие из них предложили уникальные проекты, направленные на улучшение качества жизни наших граждан, чтобы помочь самореализоваться, научиться новому, расширить круг общения, каждый день находить повод для радости и делать что-то важное для себя и своих близких, – отметила заместитель Председателя Совета Федерации РФ, председатель жюри конкурса «Инносоциум» Галина Карелова.

Проекты, поступившие на конкурс, переданы на оценку Экспертного совета, куда входят представители крупных социально ориентированных компаний, образовательных учреждений, некоммерческих организаций и институтов развития.

Заседание Экспертного совета для определения финалистов запланировано на 28 февраля.