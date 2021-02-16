Второй муж Валентины Легкоступовой решил разделить совместное имущество после смерти певицы

Дочь певицы Анэтта в ближайшее время получит исковое заявление Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Известной эстрадной певицы Валентины Легкоступовой не стало полгода назад. Сердце 54-летней исполнимы хита «Ягода-Малина» остановилось 14 августа 2020-го года. Но до сих пор вокруг ее имени одни интриги и скандалы. Сначала старшая дочка Легкоступой, Анэтта Бриль обвинила в смерти матери ее третьего мужа, яхтсмена Юрия Фирсова. Потом начались дележка имущества, на которое не постеснялся заявить свои права и последний супруг, с которым артиста в браке прожила чуть больше месяца. А теперь еще интереснее…

Как стало известно kp.ru, на днях второй муж Легкоступовой, отец ее младшего сына, 19-летнего Матвея, подал иск в суд. Алексей Григорьев по сути тоже заявил свои права на наследство, только сделал все по-хитрому.

- Он подал иск в суд о разделе совместно нажитого в браке с Валентиной Легкоступовой имущества. По закону это возможно, так как не истек срок давности, установленный на три года после развода, - сообщил в эксклюзивном интервью kp.ru адвокат Сергей Жорин.

Ответчиками по иску второго мужа певицы станут все наследники певицы: младший сын Матвей, старшая дочь Анэтта Бриль, мама певицы и ее последний муж Юрий Фирсов.

- Анэтта в ближайшее время получит исковое заявление второго мужа матери, - добавил Сергей Жорин.

Дети Лекоступовой предполагают, что Алексей Григорьев заявил свои права на один из загородных домов, который был приобретен в браке с певицей. Почему он не подал на раздел имущества при жизни Легкоступовой, остается загадкой.

Но, похоже, клеймо «невезучей женщины» преследует Валентину Легкоступову и после смерти. Исполнительница "Ягоды-малины" была замужем трижды. В первый раз Валентина, тогда еще студентка музыкального училища, связала судьбу с музыкантом Игорем Кушнаревым, который был на 16 лет старше и уже был разведен. Легкоступову это не испугало: женщина влюбилась по уши. Однако, когда молодая супруга забеременела, муж закрутил роман на стороне. Супруги официально разошлись, когда Анэтте, их совместной дочери, было три года.

Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Со вторым мужем Алексеем Григорьевым, сыном известного режиссера Юрия Григорьева, артистка прожила 20 лет и родила от него сына Матвея. Ради Легкоступовой мужчина развелся со своей супругой, которую тоже зовут Валентина. Удивительно, но спустя годы соперницы смогли найти общий язык и подружились. А вот с родным сыном Матвеем, после развода Григорьев не сумел сохранить нормальных отношений. Сын и отец не общаются. Матвей взял фамилии матери – Легкоступов.

Чем закончился третий брак певицы с яхтсменом Юрием Фирсовым, знает вся страна. Спустя месяц после свадьбы молодожены устроили совместный запой и оказались в наркологической клинике. Накануне Валентина Легкоступова упала в ванной комнате своей квартиры и получила серьезную закрытую черепно-мозговую травму. Именно она и погубила всенародно любимую артистку.

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