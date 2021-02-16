Депздрав не нашел нарушений в действиях врачей, после осмотра которых умер 12-летний ребенок

Родители вызвали домой врачей скорой помощи и врачей из детской больницы. Доктора провели осмотр ребенка и назначили лечение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранее сайт KP.RU сообщал, что в Москве на улице Кастанаевская скончался 12-летний школьник Саша В.* Мальчик с рождения страдал врожденными заболеваниями, имел задержки умственного развития, однако родители делали все для полноценной жизни ребенка. Мальчик посещал школу и учился в 4 классе. Несколько дней назад состояние здоровья ребенка резко ухудшилось. Родители вызвали домой врачей скорой помощи и врачей из детской больницы. Доктора провели осмотр ребенка и назначили лечение, но помочь мальчику уже не смогли - через день 12-летний Саша умер.

Сразу после скоропостижной смерти ребенка, правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело. По предварительной версии оперативников, именно ошибка врачей, осматривавших школьника и назначивших неверное лечение, привела к его гибели.

Между тем Департамент здравоохранения Москвы провел собственную проверку и установил, что действия медицинских работников не могли привести к смерти ребенка. Мальчик с рождения страдал тяжелыми заболеваниями центральной нервной системы и скончался в результате обострения врожденных недугов. Специалисты депздрава Москвы не нашли в действиях врачей нарушений.

«Патологоанатомическое исследование тела 12-летнего Саши В.* показало, что школьник скончался в результате обострения врожденного тяжелого органического поражения центральной нервной системы. Информация о том, что школьник умер в результате ошибки врачей не соответствует действительности. На момент осмотра мальчика врачами не было никаких показаний для экстренной госпитализации ребенка», - прокомментировали KP.RU в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

Однако, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Следователи проводят проверку и расследуют все детали произошедшей со школьником трагедии. Оперативникам предстоит установить и опросить всех причастных к смерти ребенка и вынести свое решение по этому делу.

* - имена изменены.