Какой срок запросил прокурор для Алексея Навального в суде 16 февраля 2021

Если коротко, то в судьбе Алексея Навального не меняется ничего, за исключением того, что кошелек оппозиционера «похудеет» на 950 тысяч рублей Фото: REUTERS

16 февраля 2021 года в Бабушкинском суде Москвы состоялось очередное заседание по делу о клевете. Обвиняемым выступал блогер Алексей Навальный. Прокурор запросил для него наказание в виде штрафа в 950 тысяч рублей. Объясняем, что это значит.

Если коротко, то в судьбе Алексея Навального не меняется ничего, за исключением того, что кошелек оппозиционера «похудеет» на 950 тысяч рублей. Именно такой штраф для блогера запросила сторона обвинения на процессе по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны.

При этом из-за того, что на момент совершения преступления с Алексея Навального не была снята судимость, прокурор попросила новый приговор назначить по совокупности с приговором по делу «Ив Роше». А это, напомню, 3,5 года. За вычетом времени, проведенного под домашним арестом, оппозиционеру придется провести за решеткой 2 года 8 месяцев. И заплатить штраф в 950 тысяч рублей.

Почему же прокурор не затребовала реального срока для Навального, спросите вы. Ведь эта статья предполагает до двух лет колонии. Тут все просто. Реальный срок за клевету Государственная дума узаконила только в декабре прошлого года. То есть на момент совершения преступления этой нормы в уголовном кодексе не было. А значит и судить по ней блогера нельзя.

Впрочем, у него есть все шансы «заработать» новое дело. На суде обвинитель попросила выделить из материалов этого дела факты оскорбления судьи, прокурора и потерпевшего. А это грозит уголовкой по статье 297 – «Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного процесса». Арест до шести месяцев.

Следующее же заседание по делу о клевете назначено на 20 февраля.

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