«Есть два пути - хороший как в Евросоюзе или плохой как на Украине»: почему реформа техосмотра всех взбудоражила

Фактически неработающая система техосмотров в стране привела к тому, что многие эксперты прогнозируют с 1 марта гигантские очереди на тех немногих пунктах прохождения ТО, которые еще работают. Фото: Евгения ГУСЕВА

«1 марта стартует «реформа» техосмотра, которая должна была покончить с фиктивной диагностикой. Но уже сейчас ловкачи предлагают поддельные карты нового образца. Так что реформа провалилась, еще не начавшись. Надо как минимум ее перенести, а еще лучше – вовсе отменить техосмотр», - написал недавно в соцсетях лидер "эсеров", депутат Госдумы Сергей Миронов. Похожие разговоры уже давно можно услышать в среде водителей. Большинство автовладельцев в нашей стране давно проходят техосмотр формально, чисто для галочки. Так может хватит государству и населению морочить друг другу голову, и честно признаться, что никакого контроля сверху тут не нужно. А состояние автомобиля должно быть целиком на совести и ответственности его владельца?

Фактически неработающая система техосмотров в стране привела к тому, что многие эксперты прогнозируют с 1 марта гигантские очереди на тех немногих пунктах прохождения ТО, которые еще работают. Дело в том, что в эту дату вступают новые правила получения диагностической карты - нужно будет предоставить фотоподтвержение прохождения техосмотра. Ситуация грозит тысячам россиян сложностями с получением ОСАГО, без которого, как известно, по правилам нельзя выезжать на дороги.

НА ДОРОГАХ ПОЯВИТСЯ ЕВРОПЕЙСКИЙ АВТОХЛАМ

На сегодня пунктов техосмотра не хватает в 15 регионах страны, уточняет вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Но отменять на этом основании систему техосмотров он не советует.

- В нашей стране - исключительно старый автопарк. Среднестатистическая машина на российских дорогах - это 14-летняя "Лада". А если говорить о грузовиках и автобусах, то они еще старше. Так что без технического контроля со стороны государства нам пока никуда, - утверждает Шапарин. - Есть два варианта. Первый - сделать как Евросоюзе. Там техосмотр доступен всем и выполняет массу полезных функций, в том числе и для водителя: за сравнительно небольшие деньги (около 50 евро) владельцы авто получают комплексный анализ состояния машины. Второй - путь Украины, где полностью отменили ТО. После этого страну заполонил европейский автохлам, который совершенно не приспособлен для езды в таких условиях. Помните, как из Латвии и Литвы в 90-х и начале 00-х приезжали старые европейские иномарки с разборок, которые разваливались на части при любой аварии? В конечном счете, это приведет к потерям человеческих жизней.

Одностороннее ужесточение правил ТО - это тоже путь в никуда, уверен Шапарин. Требуются стимулы, чтобы бизнес пошел в эту сферу: субсидированные кредиты, налоговые каникулы. Либо же возвращаться к системе государственного техосмотра и создавать сеть пунктов ТО на базе МРЭО ГИБДД.

ОЧЕРЕДИ ГАРАНТИРОВАНЫ

Но в Госдуме возвращение функции ТО государству не приветствуют.

- Считаю, что техосмотр безусловно нужен. Нельзя, чтобы на дороги выезжали неисправные автомобили. Они несут угрозу не только водителям, но и окружающим, - уверен депутат Госдумы Сергей Калашников. - Стоит ли рассчитывать на сознательность людей в этом вопросе? Сознательность существует только там, где невыгодно быть несознательным. Другое дело, кто должен оказывать эту услугу. Она точно не должна быть государственной. Когда ТО проходили в ГИБДД, ни к чему хорошему это не приводило. В милиции покупались справки с таким же успехом, как и у частников. Нам будут гарантированы очереди и некачественные осмотры. Мы приняли закон об обязательности ОСАГО. Поэтому ТО должны обеспечивать страховые компании, неся за это полную ответственность.

- Но ведь контроль страховых компаний уже привел к тому, что все последние годы диагностические карты просто рисуют на компьютере, а реальных проверок никто не проводит...

- Значит, нужно предусмотреть более весомые последствия такого попустительского отношения страховых компаний к техосмотру. Усилить ответственность страховщиков, предоставить им право не принимать сомнительные техосмотры - и все будет нормально.

ТЕХОСМОТР ДОЛЖЕН СТОИТЬ КАК БАК БЕНЗИНА

Исполнительный директор Союза автосервисов Виталий Новиков убежден в обратном.

- С 2011 по 2021 год техосмотр по большому счету был профанацией, так как 99% всех диагностических карт выписывались без присутствия автомобиля, - констатирует он - И на дорогах оказалось огромное количество модифицированных автомобилей с внесенными изменениями в конструкцию. Например, вырезан катализатор, из-за чего люди травят окружающих, травятся сами, и все это в конечном итоге приводит к раковым заболеваниям.

Новиков считает, что достаточное количество оборудованных станций техосмотра может появиться в течение двух лет. Оборудование придется закупать из-за рубежа и ждать месяцами. Плюс затраты на аренду помещения, ремонт, зарплаты и прочее. Но как это окупить?

- Сейчас за осмотр предлагают платить 800 рублей, а по времени это должно занимать 30 минут. На самом деле, качественная проверка должна длиться час-полтора. В зависимости от региона техосмотр должен стоить как бак бензина — 1800-3000 руб. Это была бы рыночная цена, - продолжает представитель Союза автосервисов. - Ежегодно в системе техосмотра проворачивается около 20 млрд руб. денег автовладельцев. Вроде немало. Но в день разрешено обслуживать от 24 до 60 машин в зависимости от количества ворот. Получается, надо арендовать большое помещение, купить оборудование и ради чего? Ради выручки в 20 тысяч рублей в день? Вложения отобьются лет через 100.

Глава НАС Антон Шапарин согласен: автовладельцы должны приготовиться к тому, что тариф придется повысить в 2-3 раза, иначе любое коммерческое предприятие будет нерентабельным.

Нельзя, чтобы на дороги выезжали неисправные автомобили. Они несут угрозу не только водителям, но и окружающим Фото: Евгения ГУСЕВА

А КАК У НИХ

ЕВРОСОЮЗ

От визита в пункт ТО и замера объема выхлопа зависит величина налога на автомобиль. Из-за этого налога старые автомобили содержать дорого.

ГРЕЦИЯ

Техосмотр стоит 50 евро. Проводят в специализированные организации, которые есть повсеместно. Если не прошли, указывают проблемные места, отправляют в автосервис на устранение. После этого можно повторно проходить ТО.

ГЕРМАНИЯ

ТО стоит 100 евро. Но важно, что за эти деньги получаете комплексный технический осмотр автомобиля в специализированных компаниях. Если приехать в обычный сервис, попросить посмотреть тормоза, выхлоп и пр., это обойдется гораздо дороже, так как пунктам ТО создан особый режим со стороны государства. Можно просрочить срок прохождения, это обойдется в дополнительные 15 евро.

ЯПОНИЯ

На машины старше 5 лет серьезно повышается транспортный налог. Содержать такую машину невыгодно. Выгоднее старую продать и купить новую.

США

Можно ездить на чем угодно. Но действует система тарифов на автостраховку.

ФИНЛЯНДИЯ

Каждому необходимо пройти ТО. Стоимость от 29 до 50 евро. Один раз остановят, если в базе нет сведений о его прохождении, автовладелец получает очень крупный штраф. Поэтому в этой небогатой стране даже старые машины в очень хорошем состоянии.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ТЕХОСМОТР ХОТЯТ ПРОВОДИТЬ ПРЯМО НА ДОРОГЕ

Реформу техосмотра могут дополнить еще одной опцией — контролем инспекторов прямо на дороге. В МВД разработали законопроект, который позволит работнику ГИБДД отозвать диагностическую карту, если выявит неисправность авто или его несоответствие техрегламенту. На исправление поломок и несоответствий дается трое суток, эксплуатация авто запрещена. Если приостановленная диагностическая карта не отразится в электронной системе ЕАИСТО, инспектор при остановке машины изымает у водителя его свидетельство о регистрации ТС, а автомобиль за счет нарушителя отправляет на штрафстоянку.

Кроме того, МВД прописало более 80 требований, без выполнения которых нельзя будет получить диагностическую карту. Среди фатальных неисправностей - крупные трещины на лобовом стекле со стороны водителя, необорудование сидений ремнями безопасности, неспособность стояночного тормоза заблокировать колеса на уклоне, подтеки тормозной жидкости и другие.

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