Иногда они возвращаются: Дональд Трамп снова идет в политику

Немного времени понадобилось Дональду Трампу на отдых после 4 лет президентства. Фото: REUTERS

Немного времени понадобилось Дональду Трампу на отдых после 4 лет президентства. Несмотря на почтенный возраст, а бывшему главе США 74 года, он не хочет сидеть на пенсии, а готов снова ринуться в политическую жизнь.

На некоторое время, пока ему пытались объявить импичмент задним числом, Трамп залег на дно и не показывался. Делать это было тем легче, что его навсегда забанили в твиттере – именно в это сети Трамп в ежедневном режиме комментировал события в стране и мире.

Но после того, как попытка импичмента провалилась, бывший президент, похоже, поднял голову и воспрял духом. Он даже провел встречу со сторонниками и журналистами в понедельник во Флориде. Радостные встречающие окружили кортеж бывшего президента, в ответ Трамп помахал им рукой и показал поднятый вверх большой палец.

Позже Associated Press, ссылаясь на источник в окружении бизнесмена, сообщило, что Трамп намерен в скором времени возобновить общение с журналистами и давать им интервью.

Таким образом, как отмечает агентство, экс-президент готовится к новому жизненному этапу после пребывания в Белом доме и ищет способы восстановить былую власть.

Несмотря на разговоры о создании новой политической партии, Дональд Трамп и его советники прекрасно понимают, что это будет бессмысленным предприятием, полагает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев.

- Создать партию можно. Таких в США существует много: и либертарианская, и партия Зеленых, и многие другие. Они даже участвуют в президентских кампаниях. Но есть избирательный механизм, двухпартийная система и мажоритарная система выборов, которая сводит все к двум партиям: демократической и республиканской, - отмечает в разговоре с «КП» американист. - Кандидаты от таких партий нужны для того, чтобы оттягивать голоса у основных кандидатов.

Нужна ли сейчас Республиканская партия самому Трампу - большой вопрос. Да и республиканцы заинтересованы в нем до поры до времени. Для них Трамп как кандидат на президентские выборы в 2024 году - не самый подходящий вариант. К тому моменту ему исполнится 78 лет, столько, сколько сейчас его оппоненту демократу Джо Байдену.

- Сейчас без Трампа республиканцам будет сложно. Как бывший президент, человек харизматичный, блестящий оратор, умеющий манипулировать общественным мнением, он обладает большой популярностью, - добавляет Рогулев. - При этом сам по себе Трамп - это популист, политический демагог, он ни в коем случае не лидер Республиканской партии, он к ней вообще имеет опосредованное отношение. Но уже сейчас понятно, что он будет участвовать в предвыборной кампании, предшествующей выборам в Конгресс, будет призывать голосовать за нужных кандидатов-республиканцев.