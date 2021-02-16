Как восстановиться после коронавируса: 10 вопросов о реабилитации

Более четырех миллионов человек в России по официальным данным переболели коронавирусом.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Более четырех миллионов человек в России по официальным данным переболели коронавирусом. Новая инфекция опасна не только течением, но и последствиями. В медицинском сообществе их условно называют «постковидный синдром». Людей мучают головные боли, одышка, нарушения сна, астения – хроническая слабость. Имеет место так называемый синдром деморализации - чувства беспокойства, беспомощности, страха, уныния, «спутанность» мышления.
О том, как восстановиться после коронавируса, сайт kp.ru спросил начальника Центра реабилитации ЦКБ с поликлиникой Управделами Президента РФ, завкафедрой физической и реабилитационной медицины Центральной государственной медицинской академии Управделами Президента РФ, профессора, доктора медицинских наук Елену Гусакову.
Коронавирус оказывает губительное воздействие не только на легкие. Его смело можно назвать «всеядным». Могут нарушиться функции любого органа или системы:
легких (пневмония, дыхательная недостаточность);
сердечно-сосудистой системы (миокардит – воспаление сердечной мышцы, нарушения сердечного ритма);
свертывающей системы крови (тромбы могут привести к мозговым инсультам, инфарктам миокарда, тромбоэмболии легочной артерии);
центральной и периферической нервной системы (потеря обоняния, головные боли, нарушения сна, снижение памяти и умственной работоспособности);
органов пищеварения (почти у половины больных развивается диарея);
почек;
печени.
У пациентов сохраняются очаговые инфильтративные изменения в легких, несмотря на отрицательные тесты. Это проявляется одышкой при небольшой физнагрузке, даже при ходьбе в медленном темпе.
Поэтому в первую очередь реабилитация направлена на восстановление функции дыхания, ускорение рассасывания очагов поражения и восстановления легочной ткани, профилактику развития пневмофиброза и дыхательной недостаточности.
С каждым пациентом, поступившим на реабилитацию после ковида, работает не один специалист, а мультидисциплинарная команда: пульмонолог, кардиолог, невролог, гастроэнтеролог, диетолог, физиотерапевт, врач по ЛФК, медицинский психолог.
Доктор медицинских наук Елена Гусакова
Фото: Личный архив
Необходимо придерживаться принципа «чем раньше, тем лучше». К реабилитации целесообразно приступать в самом начале заболевания. Если болезнь стала развиваться по грозному и непредсказуемому сценарию, пациента перевели в палату реанимации и интенсивной терапии, реабилитационные мероприятия становятся жизненно важными: профилактика тромбозов, атонии мышц, пролежней и других грозных осложнений.
Чем раньше начаты реабилитационные мероприятия, тем меньше опасность «хронизации» и возможных осложнений в виде фиброзно-склерозирующих процессов в легких и развития психологических расстройств. Терапевтическое окно для проведения медицинской реабилитации - два месяца. Специалисты-реабилитологи назначают индивидуальный комплекс в зависимости от, как долго пациент находился на больничной койке, применялись ли методы интенсивной терапии, какие лекарственные препараты использовались, уровня повреждения легочной ткани.
Все эти проявления имеют место и у молодых, перенесших коронавирусную инфекцию в легкой форме. Реабилитация зависит не от возраста, а от количества «фоновых» заболеваний у человека. Как правило, с возрастом количество «накопленных» патологий возрастает. Но бывают случаи, когда и молодые люди имеют большое количество хронических болезней. Поэтому правильнее сказать, что возраст влияет на реабилитацию косвенно.
Вне зависимости от того, где пациент получал лечение – ему необходим полный курс постковидной реабилитации. Это рекомендации Минздрава РФ вне зависимости от степени тяжести заболевания, возраста пациента. Больные, которые перенесли среднетяжелую и тяжелую формы ковида с развитием пневмонии, нуждаются в обязательной комплексной реабилитации.
Центры и отделения медицинской реабилитации для взрослых принимают на восстановительное лечение пациентов, начиная с 18 лет. Те, кто моложе, получают реабилитацию в детских реабилитационных центрах.
Мы придерживаемся принципа выдающегося советского ученого, терапевта, клинициста Бориса Евгеньевича Вотчала (работал в Московском Институте диететики и лечебной физкультуры, филиале Института Курортологии – прим.ред.): «Дать столько, сколько нужно, но не больше, чем можно». Это относится не только к продолжительности курса, но и к его наполнению реабилитационными технологиями. Средний курс продолжается около двух-трех недель, но все очень индивидуально.
Нет никакой секретной пилюли для быстрого восстановления. Несмотря на мощное развитие реабилитационных технологий в мире, одной уникальной технологии для реабилитации последствий коронавирусной инфекции не существует. Только комплексная реабилитация по-настоящему эффективна.
Как правило, в комплекс входят: дыхательная гимнастика, в том числе с применением дыхательных тренажеров, упражнения для укрепления дыхательных мышц, верхнего плечевого пояса и нижних конечностей, массаж, психо- и диетотерапия, физиотерапия, включая ингаляции, электро- и магнитотерапия, вибротерапия, гипербарическая оксигенация (насыщение крови кислородом – прим.ред.), сухие углекислые ванны, рефлексотерапия (иглоукалывание – прим.ред.).
Применяем как классические программы, так и целый спектр высокотехнологичных тренажеров и оборудования: мотомеды, вертикализаторы, оборудование с биологической обратной связью, разные методики аппаратной физиотерапии. Не менее важна реабилитация психологическая для мотивирования пациента заниматься лечебной гимнастикой. Астения и депрессия хорошо лечатся двигательной активностью.
Нет никакой секретной пилюли для быстрого восстановления.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Может и не редко. К нам на реабилитацию поступают тяжелые пациенты с инсультом после новой коронавирусной инфекции. Самому молодому из них 34 года. К сожалению, не всех удается полностью восстановить.
Острые нарушения мозгового кровообращения сопровождаются неврологическим дефицитом в виде параличей или парезов (снижение силы мышц – прим.ред.). Они ограничивают или делают вовсе недоступными движения в руках и ногах. Приводят к тяжелым нарушениям речи. Люди, страдающие хроническими заболеваниями легких, сердца, почек и крови чаще заболевают новой коронавирусной инфекцией. И заболевание у них протекает тяжелее и зачастую осложняется развитием миокардитов (воспаления сердечной мышцы), аритмий, инсультов и инфарктов. Причем в сердечной мышце могут развиться необратимые изменения.
Пока сложно говорить о влиянии новой коронавирусной инфекции на репродуктивную функцию и фертильность. Эти сведения появятся позже, через год-два. Сейчас мы фиксируем нарушения менструального цикла у женщин на фоне астении и стресса, а также снижение либидо и потенции у мужчин. Кроме того, мужчины более подвержены развитию инфарктов и инсультов.
В нашей стране большой опыт санаторно-курортного лечения пациентов с болезнями органов дыхания. Основу составляет климатотерапия. Длительность лечения может быть разной - от 12 до 24 дней.
Климат леса усиливает противовоспалительный, антибактериальный и противовирусный эффект. Горы помогает после пневмонии, осложненной фиброзом легких, а также с сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Морской климат с высоким содержанием минеральных солей и аэроионов показан пациентам с нарушениями дренажной функции бронхов.
При этом если у пациента было тяжелое течение ковида, лучше восстанавливаться в местных санаториях. В другой климатической зоне может произойти срыв адаптации и обострение хронических заболеваний. Сейчас практически в любом санатории России можно получить восстановительное лечение после перенесенного ковида. Разработаны специальные программы легочной реабилитации, включающие физиотерапию, спелео- и галотерапию, аэроионотерапию, дозированные физические нагрузки на терренкурах.
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