Как восстановиться после коронавируса: 10 вопросов о реабилитации

Более четырех миллионов человек в России по официальным данным переболели коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более четырех миллионов человек в России по официальным данным переболели коронавирусом. Новая инфекция опасна не только течением, но и последствиями. В медицинском сообществе их условно называют «постковидный синдром». Людей мучают головные боли, одышка, нарушения сна, астения – хроническая слабость. Имеет место так называемый синдром деморализации - чувства беспокойства, беспомощности, страха, уныния, «спутанность» мышления.

О том, как восстановиться после коронавируса, сайт kp.ru спросил начальника Центра реабилитации ЦКБ с поликлиникой Управделами Президента РФ, завкафедрой физической и реабилитационной медицины Центральной государственной медицинской академии Управделами Президента РФ, профессора, доктора медицинских наук Елену Гусакову.

По каким органам бьет Covid-19?

Коронавирус оказывает губительное воздействие не только на легкие. Его смело можно назвать «всеядным». Могут нарушиться функции любого органа или системы:

легких (пневмония, дыхательная недостаточность);

сердечно-сосудистой системы (миокардит – воспаление сердечной мышцы, нарушения сердечного ритма);

свертывающей системы крови (тромбы могут привести к мозговым инсультам, инфарктам миокарда, тромбоэмболии легочной артерии);

центральной и периферической нервной системы (потеря обоняния, головные боли, нарушения сна, снижение памяти и умственной работоспособности);

органов пищеварения (почти у половины больных развивается диарея);

почек;

печени.

У пациентов сохраняются очаговые инфильтративные изменения в легких, несмотря на отрицательные тесты. Это проявляется одышкой при небольшой физнагрузке, даже при ходьбе в медленном темпе.

Поэтому в первую очередь реабилитация направлена на восстановление функции дыхания, ускорение рассасывания очагов поражения и восстановления легочной ткани, профилактику развития пневмофиброза и дыхательной недостаточности.

С каждым пациентом, поступившим на реабилитацию после ковида, работает не один специалист, а мультидисциплинарная команда: пульмонолог, кардиолог, невролог, гастроэнтеролог, диетолог, физиотерапевт, врач по ЛФК, медицинский психолог.

Доктор медицинских наук Елена Гусакова Фото: Личный архив

Когда начинать реабилитацию?

Необходимо придерживаться принципа «чем раньше, тем лучше». К реабилитации целесообразно приступать в самом начале заболевания. Если болезнь стала развиваться по грозному и непредсказуемому сценарию, пациента перевели в палату реанимации и интенсивной терапии, реабилитационные мероприятия становятся жизненно важными: профилактика тромбозов, атонии мышц, пролежней и других грозных осложнений.

Чем раньше начаты реабилитационные мероприятия, тем меньше опасность «хронизации» и возможных осложнений в виде фиброзно-склерозирующих процессов в легких и развития психологических расстройств. Терапевтическое окно для проведения медицинской реабилитации - два месяца. Специалисты-реабилитологи назначают индивидуальный комплекс в зависимости от, как долго пациент находился на больничной койке, применялись ли методы интенсивной терапии, какие лекарственные препараты использовались, уровня повреждения легочной ткани.

Молодые легче переносят ковид? А что же «хроники»?

Все эти проявления имеют место и у молодых, перенесших коронавирусную инфекцию в легкой форме. Реабилитация зависит не от возраста, а от количества «фоновых» заболеваний у человека. Как правило, с возрастом количество «накопленных» патологий возрастает. Но бывают случаи, когда и молодые люди имеют большое количество хронических болезней. Поэтому правильнее сказать, что возраст влияет на реабилитацию косвенно.

Реабилитация нужна только тем, кто болел в стационаре?

Вне зависимости от того, где пациент получал лечение – ему необходим полный курс постковидной реабилитации. Это рекомендации Минздрава РФ вне зависимости от степени тяжести заболевания, возраста пациента. Больные, которые перенесли среднетяжелую и тяжелую формы ковида с развитием пневмонии, нуждаются в обязательной комплексной реабилитации.

С какого возраста принимают на реабилитацию после COVID-19?

Центры и отделения медицинской реабилитации для взрослых принимают на восстановительное лечение пациентов, начиная с 18 лет. Те, кто моложе, получают реабилитацию в детских реабилитационных центрах.

Сколько длится реабилитация?

Мы придерживаемся принципа выдающегося советского ученого, терапевта, клинициста Бориса Евгеньевича Вотчала (работал в Московском Институте диететики и лечебной физкультуры, филиале Института Курортологии – прим.ред.): «Дать столько, сколько нужно, но не больше, чем можно». Это относится не только к продолжительности курса, но и к его наполнению реабилитационными технологиями. Средний курс продолжается около двух-трех недель, но все очень индивидуально.

Какие методы используют при реабилитации?

Нет никакой секретной пилюли для быстрого восстановления. Несмотря на мощное развитие реабилитационных технологий в мире, одной уникальной технологии для реабилитации последствий коронавирусной инфекции не существует. Только комплексная реабилитация по-настоящему эффективна.

Как правило, в комплекс входят: дыхательная гимнастика, в том числе с применением дыхательных тренажеров, упражнения для укрепления дыхательных мышц, верхнего плечевого пояса и нижних конечностей, массаж, психо- и диетотерапия, физиотерапия, включая ингаляции, электро- и магнитотерапия, вибротерапия, гипербарическая оксигенация (насыщение крови кислородом – прим.ред.), сухие углекислые ванны, рефлексотерапия (иглоукалывание – прим.ред.).

Применяем как классические программы, так и целый спектр высокотехнологичных тренажеров и оборудования: мотомеды, вертикализаторы, оборудование с биологической обратной связью, разные методики аппаратной физиотерапии. Не менее важна реабилитация психологическая для мотивирования пациента заниматься лечебной гимнастикой. Астения и депрессия хорошо лечатся двигательной активностью.

Нет никакой секретной пилюли для быстрого восстановления. Фото: Мария ЛЕНЦ

Может ли ковид привести к инвалидности?

Может и не редко. К нам на реабилитацию поступают тяжелые пациенты с инсультом после новой коронавирусной инфекции. Самому молодому из них 34 года. К сожалению, не всех удается полностью восстановить.

Острые нарушения мозгового кровообращения сопровождаются неврологическим дефицитом в виде параличей или парезов (снижение силы мышц – прим.ред.). Они ограничивают или делают вовсе недоступными движения в руках и ногах. Приводят к тяжелым нарушениям речи. Люди, страдающие хроническими заболеваниями легких, сердца, почек и крови чаще заболевают новой коронавирусной инфекцией. И заболевание у них протекает тяжелее и зачастую осложняется развитием миокардитов (воспаления сердечной мышцы), аритмий, инсультов и инфарктов. Причем в сердечной мышце могут развиться необратимые изменения.

Есть ли типичные женские и мужские проблемы?

Пока сложно говорить о влиянии новой коронавирусной инфекции на репродуктивную функцию и фертильность. Эти сведения появятся позже, через год-два. Сейчас мы фиксируем нарушения менструального цикла у женщин на фоне астении и стресса, а также снижение либидо и потенции у мужчин. Кроме того, мужчины более подвержены развитию инфарктов и инсультов.

Ваше мнение про реабилитацию в санаториях?

В нашей стране большой опыт санаторно-курортного лечения пациентов с болезнями органов дыхания. Основу составляет климатотерапия. Длительность лечения может быть разной - от 12 до 24 дней.

Климат леса усиливает противовоспалительный, антибактериальный и противовирусный эффект. Горы помогает после пневмонии, осложненной фиброзом легких, а также с сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Морской климат с высоким содержанием минеральных солей и аэроионов показан пациентам с нарушениями дренажной функции бронхов.

При этом если у пациента было тяжелое течение ковида, лучше восстанавливаться в местных санаториях. В другой климатической зоне может произойти срыв адаптации и обострение хронических заболеваний. Сейчас практически в любом санатории России можно получить восстановительное лечение после перенесенного ковида. Разработаны специальные программы легочной реабилитации, включающие физиотерапию, спелео- и галотерапию, аэроионотерапию, дозированные физические нагрузки на терренкурах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какие анализы нужно сдать переболевшим коронавирусом, чтобы не упустить опасные последствия

Рассказываем, какие анализы нужно сдать переболевшим коронавирусом (подробности)