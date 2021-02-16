«Пил, ввязывался в драки, уничтожал меня»: экс-жена Михаила Ефремова рассказала про бурную жизнь с актером

Актриса Евгения Добровольская назвала поведение бывшего мужа в суде «неумным безумием» Фото: Борис КУДРЯВОВ

56-летняя актриса МХТ им. Чехова, народная артистка России Евгения Добровольская дала большое интервью youtube-проекту «Скажи Гордеевой». Михаил Ефремов был ее вторым мужем, с 1990-го по 1997-й годы, в этом браке родился сын Николай.

«Это было даже круче, чем в кино. Мы были одним целым, у нас были похожие вкусы и предпочтения. С полуслова понимали друг друга», - рассказывает Евгения о моменте, когда между молодыми актерами театральной студии «Современник-2» вспыхнуло большое чувство. Они играли вместе в спектаклях, а потом шли в ресторан. Возможно, слаженное партнерство на сцене они оба и приняли за любовь, считает сегодня Добровольская. «Иногда мне кажется, что он меня никогда не любил», - говорит актриса. Впрочем, добавляя, что ее точка зрения может быть ошибочной.

Михаил Ефремов пил, в их комнате в коммуналке всегда было много народу. «Они пили. И я вместе с ними. Не рюмки же я им протирала», - признается актриса. Жизнь с Ефремовым она называет «сумасшедшей» и шутит, что «год шел за два». «Столько в милиции никогда не была. Ему надо было все время выяснить отношения», - вспоминает Добровольская.

Их брак трещал по швам, но окончательно актриса ушла от Ефремова только спустя 6 лет после рождения их сына.

«Я не могу любить топор, который меня убивает, - весьма образно формулирует Евгения. - Я говорила себе: «Женя, тебе уничтожают!». И сбежала. Это был радостный уход. Я поняла, что он перестал бояться менять потерять, и сразу ушла. Жала педаль «Нивы» и кричала: «я свободна!».

Несмотря на развод, бывшие супруги прекрасно общались и даже время от времени работали вместе. Совсем недавно вышел сериал «Полет», где у Михаила Ефремова и Евгении Добровольской весьма драматические и взаимодействующие роли.

56-летняя актриса МХТ им. Чехова, народная артистка России Евгения Добровольская дала большое интервью youtube-проекту «Скажи Гордеевой». Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Несмотря на дружеские отношения, актриса считает, что бывший муж ей завидовал: было время, когда у нее было много работы, а Михаила еще не начали так активно снимать и он не мог скрыть своих эмоций по этому поводу. Особенно тогда, когда Добровольской вручали очередную награду.

Узнав о смертельном ДТП, которое 8 июня 2020 года устроил Михаил Ефремов, Евгения почувствовала, что «наступил конец света». «Миша хороший. Только пьяный Миша и трезвый — это два разных человека, - объясняет она. - Пьяный человек — это оно. Он вообще не понимал, что он делает».

На суды актриса не ходила: ее изумляло поведение и бывшего мужа, и особенно его адвоката Эльмана Пашаева и она боялась не сдержаться на публике. «Неумное безумие. Мне казалось, что у него нет мозга в тот момент», - хлестко высказалась Добровольская о Ефремове в суде. Тогда она пыталась связаться с актером, объяснить ему неадекватность его поведения на заседаниях, но все было тщетно.

Несмотря на это, только ограничения из-за пандемии мешают ей навестить узника Белгородской колонии: понимая справедливость самого факта наказания, Добровольская не перестает по-человечески жалеть Михаила Ефремова, ставшего жертвой самых низких черт своего характера. К тому же другого отца у ее сына Николая уже не будет.

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