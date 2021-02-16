Елена Вяльбе: «Меня заставляли сделать аборт перед Олимпиадой»

«Комсомолка» побеседовала с трехкратной олимпийской чемпионкой накануне премьеры фильма о ней. Фото: DPA/ТАСС

4 марта на экраны выходит фильм «Белый снег» про нашу замечательную лыжницу, а ныне президента Ассоциации лыжных видов спорта России, Елену Вяльбе. В понедельник Елена Валерьевна побывала в программе «Вечерний Ургант», где рассказала, как появилась картина о ее спортивной карьере. О том, как в Магадане жевали лыжные мази вместо жвачки и про свою победную лыжную шапочку, в которой она выступала 7 лет. Сама же Вяльбе, которую в 8-летнем возрасте сыграла ее внучка Ангелина, надеется, что после этого фильма дети пойдут в спортивные секции, что поможет им найти себя в жизни, и не обязательно на лыжне.

«Комсомолка» тоже поговорила с трехкратной олимпийской чемпионкой, которая рассказала и о том, что осталось за кадром.

«ШАПОЧКА В МОЕМ МУЗЕЕ»

- Елена Валерьевна, фильм про вас выйдет во время чемпионата мира по лыжам. Специально подгадали?

- Прямо вот, чтобы во время чемпионата мира, наверное, нет. Там свои какие-то графики... Но, на самом деле, это получилось даже как-то символично.

- А тут еще перед выходом фильма «Белый снег» завалило всю Москву?

- Не только Москву.

- Все на вашей стороне.

- Думаю, это к нам не относится. Просто природа решила нас порадовать нормальной зимой.

- Вам везет по жизни.

- Ну, хорошо, если это так.

- Вы в программе «Вечерний Ургант» рассказали про свою заветную шапочку, которую семь лет носили и как-то даже выкупали ее за 300 долларов, когда забыли в гостинице. А где она сейчас?

- Сейчас дома у меня, в моем музее, специальной комнате в доме, где находятся все медали и кубки.

- Вы знаете, что такая же счастливая шапочка была у знаменитого футбольного тренера Юрия Семина. Он сейчас поставил на линию «петушок Семина», и продает их.

- Замечательно!

- А идея фильма чья была?

- Генерального продюсера Тимура Хвана. Он дружит с одним из моих друзей – Александром Паком. Им и пришла такая идея.

- А сценарий вы писали?

- Нет, конечно, я не умею писать сценарий. Он написал просто с моих слов, были многократные встречи со сценаристами. Очень много вопросов, я отвечала на них, вспоминала свою жизнь.

- Анна Уколова играет вашу маму. Похожа на нее?

- Похожа!

- Она у вас была такая же крутая? (В фильме мама даже дает пощечину тренеру, когда тот забрал маленькую девочку на сборы.)

- Похожа, на самом деле. Аня очень хорошо сыграла, мы с ней общались. Даже сын мой сказал, что она очень похожа на бабушку.

- Лыжи и форма тоже очень похожи на экипировку 70-х – 80-х.

- Да, там все было восстановлено. Нам компании раскрашивали лыжи в цвета тех лет.

И я там катаюсь сначала на деревянных.

«МЕНЯ ЗАСТАВЛЯЛИ СДЕЛАТЬ АБОРТ ПЕРЕД ОЛИМПИАДОЙ»

- Но нравы во времена СССР были очень жесткие. Тут нам недавно наша знаменитая лыжница и биатлонистка Анфиса Резцова рассказывала, что перед Олимпиадой-88 в Калгари ее вообще заставили сделать аборт. Она говорит, что Вяльбе была помоложе, ее трогать не стали. И у вас родился перед Олимпиадой сын. (Его дочка и сыграла маму Вяльбе, свою бабушку, в фильме, - Авт.) А вы знали о том, что ее заставили аборт делать?

- Резцову заставили, мне кажется, это все зависело от ее желания. Так же и меня, могу сказать, заставляли.

- Тоже заставляли?

- Ну, конечно.

- А вы отказались?

- Я сказала нет, и все. Ну, как бы, я понимала, что расстрелять меня никто не расстреляет. У Анфисы, наверное, были другие планы на свою жизнь. Мне кажется, все равно как бы тебя не заставляли, ты сам принимаешь решение. По крайней мере, для меня этот выбор был понятен абсолютно.

- А вам намекали или говорили впрямую?

- Почему? Конечно, впрямую говорили, ничего не намекали.

1 марта 1989 г. Чемпионат мира по лыжному спорту. Елена Вяльбе завоевала вторую золотую медаль - на 30-километровой дистанции. Фото: Николай Малышев/Фотохроника ТАСС

БУДЕТ ЛИ ВТОРАЯ СЕРИЯ?

- Фильм заканчивается 97-м годом, когда вы в возрасте 30 лет завершаете карьеру.

А продолжение будет? Вторая серия? По-моему, она может получиться еще более драматична.

- Не знаю, не ко мне вопросы. Я не продюсер, не сценарист, не режиссер.

- Но ведь вы в последние годы раскрылись в новом качестве. Все восхищались тем, как вы во время всех этих допинг-скандалов бились на судах с ВАДА за своих ребят и большинство из них отстояли.

- А как же? А я их люблю. Потом, если я знаю, что этого не было, почему я должна их бросать в такую минуту? Это все логично. Если бы у меня были какие-то сомнения или бы я знала, что это не так, я бы, наверное, не защищала их с такой самоотверженностью.

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