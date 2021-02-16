"Дробыш зарабатывал больше нас": экс-участница группы "Тутси" раскрыла детали контракта с продюсером

Анастасия Крайнова, экс-солистка группы "Тутси" Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Восходящая звезда шансона Настасья Самбурская, которую зритель узнал благодаря сериалу "Универ", вот уже несколько месяцев судится со своим именитым продюсером Виктором Дробышем. Решение, которое суд вынес на днях, похоже, еще не окончательное, и стороны трактуют его по-разному, заявляя каждый о своей победе.

- Анастасия Терехова (настоящее имя Самбурской. - Ред.) просила расторгнуть продюсерское соглашение задним числом - 11 марта 2020 года и предоставить ей отчет по исполнению этого соглашения с 1 октября 2016 года, - рассказали "КП" в пресс-службе Пресненского районного суда. - Эти требования удовлетворены частично: продюсера обязали предоставить отчет артистке.

Суть в том, что за несколько лет певица так и не покорила шоу-бизнес: по ее мнению, Дробыш не занимался раскруткой, хотя и получал от выступлений солидные отчисления. Мол, этот кабальный контракт принес Самбурской одни только убытки. А что скажут другие подопечные продюсера - неужели он и правда наживается на музыкантах, не обременяя себя никакими обязательствами?

Настасья Самбурская вот уже несколько месяцев судится со своим именитым продюсером Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Я не знаю суть их конфликта с Настасьей, но видимо, ей казалось, что Дробыш ей что-то недодает. Это вечная история: каждому артисту всегда хочется быть у продюсера на первом месте, - поделилась с "КП" Анастасия Крайнова, экс-солистка группы "Тутси" - первого проекта Виктора Дробыша, который он взялся продюсировать еще в "нулевых". - Могу сказать одно: если ты к Дробышу по-хорошему, то и он с тобой по-хорошему. Настасья - девушка строптивая, возможно, у них нашла коса на камень.

По словам певицы, именно Дробыш в свое время дал девчонкам из "Тутси" дорогу в жизнь.

- После продюсера Александра Шульгина, редкостной сволочи, который доводил нас до истерик и потом просто-напросто вышвырнул, Виктор Яковлевич стал для нас спасителем, - уверена Крайнова. - Мы много выступали, участвовали в популярных телепроектах и премиях. Наш контракт был рассчитан на семь лет, но где-то за полгода до его окончания я подошла к Виктору Яковлевичу и попросила: "Можно я заберу контракт? Хочу заниматься сольной карьерой". Он по-человечески отпустил меня на все четыре стороны, даже неустойку не потребовал. А еще он никогда не запрещал нам выступать с репертуаром "Тутси" - понимал, что это наш хлеб.

К распределению доходов в пользу Дробыша экс-участница группы относится философски Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Кабальных условий, по словам Крайновой, в контракте группы не было.

- Хочешь - выходи замуж, хочешь - рожай детей, - вспомнила певица. - Наш договор был не более, чем формальной бумагой. Ни разу за семь лет Дробыш не ткнул нас и не сказал: "Вы обязаны!". Мы должны были просто выступать и ездить на гастроли, а в первую очередь, это нужно было нам самим. Более того, у нас были моменты, когда Маша (участница группы Мария Вебер. - Ред.) сбегала с гастролей из-за большой любви, и ничего ей за это не было. Работать с четырьмя телочками, грубо говоря, ему было непросто: конфликты случались постоянно. Мы вечно спорили, у кого в песне больше фраз или кого в клипах показывают чаще. А однажды все остальные участницы группы объявили мне бойкот на три месяца: мы выступали на одной сцене, но за кулисами даже не разговаривали. И в какой-то момент Виктор Яковлевич собрал всех четверых и объявил: либо вы миритесь, либо я распускаю группу к чертовой матери. Только благодаря продюсеру все сразу разрешилось.

К распределению доходов в пользу Дробыша экс-участница группы относится философски.

- Мы были молодыми девчонками, понаехавшими из колхозов, а он вкладывал в нас большие деньги. У него были связи, он писал песни, снимал клипы - конечно, по контракту он получал больше нас. По-моему, это справедливо. Мы ведь тоже заработали очень хорошо. Со своих гонораров я вполне могла бы приобрести квартиру, но мне хотелось красивой жизни: я скупала дорогие шмотки, у меня была суперская машина, отдых на модных курортах. Олеся Ярославская, наоборот, копила деньги: она-то как раз приобрела и квартиру, и земельный участок, - рассказала Анастасия Крайнова.

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