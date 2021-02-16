Покосившийся крест, нет даже фото: как выглядит могила дочери Владимира Конкина через пять месяцев после похорон

Софию Конкину после трагической гибели похоронили на Пятницком кладбище Москвы Фото: Иван ВИСЛОВ

Дочь Владимира Конкина трагически погибла в сентябре 2020 года. Актер по сей день тяжело переживает семейную трагедию. Дочь звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" София Конкина утонула в бассейне. 29 сентября 32-летнюю женщину похоронили на Пятницком кладбище в Москве. Церемонию посетили родственники и друзья. На кладбище присутствовала ее дочь Калиса и последний возлюбленный Михаил. На днях он посетил могилу Софии.

Михаил в блоге показал, как выглядит место захоронения дочери Владимира Конкина. Покосившийся крест, упавшие венки, иконка на снегу и нет даже портрета Софии - увиденное шокировало подписчиков мужчины. Сам Михаил не стал оставлять никаких комментариев.

Публика, впрочем, не стала миндальничать: "Почему могила так запущена???", "Столько было дебатов по ТВ, по какой причине не стало дочери, а могилка-то осиротевшая... Как, в принципе, и была сама София... Спасибо, Миша, за фото", "Страшно посмотреть. Жалко девочку".

После смерти Софии ее родственники и возлюбленный ходили по шоу, рассказывая о последних днях девушки, а также раскрывая не самые лицеприятные детали ее личной жизни. Потом внезапно и вовсе разразился скандал, когда на потребу публики вытащили вообще всю подноготную звездной семьи. Выяснилось, что именитый артист не общается со своим сыном Ярославом. Последний обвинил Владимира Алексеевича в том, что тот изменял своей супруге и вообще плохо с ней обращался.

Актер все инсинуации опроверг, много плакал. Он также раскрыл судьбу внучки-сироты.

София одна воспитывала семилетнюю Калису. Отец ребенка - некогда успешный адвокат Руслан Подгорный минувшим летом был осужден по статье "Мошенничество", но на приговор суда не явился и по сей день находится в розыске. В воспитании дочки мужчина участия не принимал. В итоге сейчас девочка живет в Санкт-Петербурге. "Племянница находится у моей троюродной сестры в Петербурге, там сразу пошла в школу. Мы общаемся, контролируем ситуацию. Дедушка помог финансово. Он любит ее называть Калисой, мы зовем ее Алисой", - делился сын Конкина Святослав.

Сам Владимир Алексеевич объяснял, почему не взял внучку к себе: "Калиса взрослеет, становится девушкой, поэтому рядом с ней должна быть женщина, которая будет ее любить, холить и что-то вкладывать в голову. Она весьма непростой ребенок, у нее есть характер, так что предстоит много работы. Не то, чтобы она капризная и взбалмошная, нет. Если ей что-то не нравится, она будет молчать, смотреть на тебя - и все!".