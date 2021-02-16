От политика до стендап-комика: как Навальный в суде промотал весь свой политический вес

Наш колумнист Александр Коц - о заседаниях по делу о клевете блогера на ветерана. Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда/ТАСС

Несколько раз от неглупых вроде людей слышал такую сентенцию: Алексей Навальный – политик нового типа. Вы, дескать, ящеры дремучие, привыкли видеть перед собой иконостас политбюро, у которого ни модной мимики, ни выразительной жестикуляции, ни яркого креатива. На кого ни взгляни, все – коллективный Дементий Варламович Брудастый по прозвищу «Органчик»: «Не потерплю!» да «Разорю!»

То ли дело - Навальный. Вы посмотрите, как он держится, не налюбуешься. А говорит как складно – заслушаешься. И бог с ними, с фактурой разоблачений и смысловой нагрузкой политических программ. Ну хромают немного, зато смотри в какой красивый фантик он все оборачивает!

Ну да, когда нет стресс-факторов, есть сценарий (вряд ли написанный собственноручно) и время для репетиций, можно отточить свое мастерство. А вот с жанром импровизации у блогера явно не ладится. Собственно, на этих трех заседаниях по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны мы увидели настоящего Навального – без грима и монтажа. Дворовое хамло, не различающее нравственных границ, истерик, не способный держать удар, и самовлюбленный позер.

«Политик нового типа» мало отличался от себя образца «Русских маршей» нулевых, когда он пытался встать во главе националистического движения. Или начала десятых, когда он пытался оседлать «либеральный» протест, крича на своих сторонников: «Чё вы стоите, бараны?»

Ни тогда, ни сейчас на нем не было йельского лоска. Только девственная наглость незамутненного методичками разума. Нравится вам такой лидер? Судя по провалившейся в воскресенье «революции светлячков», несогласные с действующей властью люди хотели бы видеть во главе оппозиции кого-то другого. Навальный выбрал слишком токсичную тактику, промотав ради себя любимого свой политический вес. Сначала из «кандидата в президенты» превратившись в банального пранкера, а затем – в стендап-комика, читающего в суде анекдоты. Во вторник на это шоу не пришли даже иностранные дипломаты.

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