Россияне рассказали, какие качества в начальстве презирают больше всего

Больше всего народ недоволен тем, что руководитель то и дело норовит снизить зарплату или удлинить рабочий день Фото: Shutterstock

Ровно треть россиян (33%) негативно относится к своему боссу. К таким выводам пришли аналитики Работа.ру, опросив более 3500 работающих жителе страны. Причины для негативного отношения к начальству у всех разные. Больше всего народ недоволен тем, что руководитель то и дело норовит снизить зарплату или удлинить рабочий день, а то и вовсе шантажирует увольнением (подробнее смотри «Конкретно»).

Генеральный инспектор Союза профсоюзов России Сергей Храмов считает, что реальный процент людей, недовольных своим начальством, в стране даже выше. Особенно среди людей, которые не имеют официальные трудовые отношения. Ведь в таком случае он практически бесправны и боятся даже пикнуть.

- Большая проблема - премиальная система зарплаты, - говорит Храмов. - Российский работник зачастую не уверен, сколько он в итоге получит. Сейчас премий лишают даже за то, то человек снял маску раньше времени: недавно был такой случай с рабочим-газорезчиком, который, окончив работу, но не покинув цех, стянул респиратор, потому что задыхался. К тому же сейчас есть серьезные проблемы с поиском работы, поэтому люди держатся за свое место и иногда вынуждены наступать на горло собственной гордости, демонстрируя внешнюю лояльность начальникам.

КОНКРЕТНО

Что вас не устраивает в отношениях с начальником? (можно выбрать несколько вариантов)

Может манипулировать понижением зарплаты, увеличением объемов работ, задержками после рабочего дня и даже увольнением — 36%

Я считаю его некомпетентным специалистом — 29%

Мне не нравятся его личные качества — 25%

Ведет себя агрессивно по отношению ко всем подчиненным — 24%

Мне не нравятся звонки и сообщения от него в нерабочее время — 18%

Не хочет меня повышать — 15%

Распускает сплетни о подчиненных — 7%

Другое — 14%

По данным Работа.ру.

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