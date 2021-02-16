Кот из ролика «Давай, брат, плыви!» стал главным мемом минувшего снегопада

В минувшие снежный уик-энд в интернете стрельнул ролик с обаятельным и очень целеустремленным котом. Усатый комично продирался сквозь снежные барханы.

В минувшие снежный уик-энд в интернете стрельнул ролик с обаятельным и очень целеустремленным котом. Усатый комично продирался сквозь снежные барханы.

— Давай-давай, брат, плыви! Я в тебя верю, братан! — мотивировал питомца голос за кадром.

Видео с котом лучше любой новостной хроники передавало ситуацию во дворе любого из городов в Центральной России. С 11 по 13 февраля прошел снежный фронт, который особенно сильно ударил по столичному региону. «Комсомолка» нашла автора видео и расспросила о коте. Пушистого зовут Устин.

— Живем в Калужской области в частном доме. Снят ролик был в тот же день (13 февраля — прим.ред.). Накануне вечером кот пошел на прогулку. Он просится на улицу сам и приходит, когда душе угодно. В тот вечер ночевать обратно он не пришел, а остался в сарае, — рассказал kp.ru автор видео Ярослав Кулаков.

Морозов не было, поэтому хозяева не волновались. Утром молодой человек пошел чистить снег и услышал мяуканье.

— Кот сидел на заборе, а его тропинка домой была заметена. Я пошел за лопатой чтобы прочистить ему путь, а когда вернулся буквально через пять секунд, Устин уже преодолевал препятствие сам, — добавил молодой человек.

Порода Устина — курильский бобтейл. Ярослава он нашел сам: пришел к дому три года назад и с тех пор решил поселиться в гостеприимной семье. Хозяин говорит, что Устин — очень приставучий: как только начинает ласкаться, уже просто так не отстанет. Но питомца любят и всегда одаривают нежностью.

За первые сутки видео с целеустремленным котом набрало свыше 1,7 млн просмотров в «Тик Токе». А в одном популярном аккаунте в «Инстаграм» — почти два миллиона. Если прибавить все другие соцсети и мессенджеры, наверняка, окажется, что за приключениями Устина смотрели десятки миллионов человек. Хотя не все комментаторы умилялись. Некоторые сочли отношение к коту жестоким, но парень парирует:

— К таким репликам отношусь спокойно. Я бросил его, а контролировал его путь, видел, что он справлялся. Я и подумал, что надо продолжать если людям это интересно. Скоро вернусь домой и буду делать кота звездой!