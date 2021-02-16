Дмитрий Песков о льготной ипотеке: На первом месте - интересы людей, на втором - экономика

Пресс-секретарь президента ответил на вопросы обозревателя KP.RU Александра Гамова. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

- ...Дмитрий Сергеевич, президент дал ряд поручений минувшим днем. И одно из самых важных, на мой взгляд, это то, что он поручил продлить программу льготной ипотеки для семей с двумя детьми и более. Скажите, с чем это связано? Ведь уже в третий раз, начиная с весны, президент просит правительство продлить льготную ипотеку. Это политический шаг, экономический или демографический?

- Вопрос льготной ипотеки (вы, наверное, должны были обратить внимание на точность формулировок), - безусловно, важный, по мнению руководства страны. И вы знаете, что это помогло в 20-м году существенно сохранить и поддержать динамику развития строительной отрасли, которая, в свою очередь, создает синергию для многих других отраслей промышленности и экономики в целом.

Но в то же время, есть и экспертные точки зрения о том, что такой стремительный рост льготной ипотеки приводит к созданию «пузыря» и порождает некую опасность, связанную с появления людей, которые впоследствии могут косвенно приравняться к обманутым дольщикам, хотя нынешняя система уже страхует нас от этого.

И вот как раз президент и поручил проработать этот вопрос и принять окончательное решение, которое наилучшим образом соответствовало бы интересам, в первую очередь, людей, и во вторую очередь – экономики в целом.

Отвечая на вопросы - по этой же теме - других журналистов, Песков добавил:

- Да, действительно, есть такая экспертная точка зрения относительно того, что дальнейшее продолжение льготной ипотеки несет в себе некую угрозу.

Но существует и другая, не менее аргументированная точка зрения, - о том, что продолжение такой льготной ипотеки: а) позволяет нам решить проблему жилья для очень большого количества россиян и б) создает синергетический эффект для экономики в целом.

Потому что строительный сектор, он тянет за собой паровозом многие другие сектора экономики.

И вот как раз сторонники этих двух точек зрения по поручению президента и будут приходить к единому, консолидированному взгляду, чтобы было принято единственно правильное решение.

...Есть аргументы в пользу как одной точки зрения, так и другой. Просто в ходе рабочих совещаний (конечно же, непубличных) будет вырабатываться позиция...