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Политика

Медведев призвал ужесточить контроль за нелегальной миграцией

Зампредседателя Совбеза заявил, что нужно уделять больше внимания этническим анклавам
Елена КРИВЯКИНАЕлена КРИВЯКИНА
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Зампредседателя Совбеза заявил, что нужно уделять больше внимания этническим анклавам. Фото: Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

Зампредседателя Совбеза заявил, что нужно уделять больше внимания этническим анклавам. Фото: Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

Правоохранительные органы и губернаторы должны уделять больше внимания проблеме мигрантских анклавов. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев на совещании во вторник, посвященном совершенствованию миграционной политики.

- Формирование на окраинах городов так называемых этнических районов - эта проблема возникла не сегодня, но на нее нужно обращать весьма пристальное внимание, - сказал Медведев.

Он пояснил, что речь идет о застройках вокруг крупных оптово-розничных рынков и торговых центров.

- Подобные анклавы усиливают изоляцию мигрантов и способствуют ухудшению криминогенной ситуации, - сказал Медведев.

При этом он отметил, что число преступлений, совершенных мигрантами, в прошлом году уменьшилось на 1,5 процента. А количество административных правонарушений - на 23 процента.

Медведев также обратил внимание на организации, помогающие мигрантам нелегально приезжать в Россию, в том числе по поддельным документам. По мнению Медведева, надо обязать хостинговые компании контролировать такую информацию и ограничивать доступ к ней.

- Очень часто это прямо торчит из интернета без всякого стеснения и прикрытия, - заявил Медведев.

В то же время Медведев предложил упростить оформление документов на работу в России для высококвалифицированных специалистов.

- Наша экономика заинтересована в привлечении высококвалифицированных специалистов из-за рубежа, - заметил зампред Совбеза.

По его словам, речь прежде всего идет об отраслях с дефицитом рабочих рук: это ЖКХ, стройки, сельское хозяйство.

- Нужно проработать вопрос о введении упрощенных порядков, по которым иностранных граждан можно было бы легально привлекать именно в этих сферах, - сказал Медведев.

Он также призвал вакцинировать мигрантов, особенно тех, кто работает в сфере обслуживания.

- Они должны тоже попадать в сферу внимания Минздрава и Роспотребнадзора, - отметил Медведев.

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