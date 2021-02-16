За трудоустройство каждого безработного работодателям планируют выплачивать госсубсидии

Сотрудница флагманского центра занятости населения "Моя работа" во время приема посетителя. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

До 1 марта должны быть детально проработаны меры по поддержке занятости. Такое поручение правительству дал президент Путин по итогам совещания в Кремле, посвященном экономическим вопросам.

Наметки этой программы уже есть, и наиболее интересный ее пункт — это «субсидирование работодателям найма граждан из числа официально зарегистрированных безработных». Такая мера для профилактики длительной безработицы на федеральном уровне применяется впервые, уточнили «КП» в Минтруда.

- Мы предлагаем выделять работодателю субсидию в размере трех минимальных размеров оплаты труда при трудоустройстве граждан, которые были зарегистрированы в центрах занятости до 1 января 2021 года, - сказал ранее на совещании в Кремле глава Минтруда Антон Котяков (текст его доклада размещен на сайте ведомства). - Организация получит первый платеж, первый минимальный размер оплаты труда, через месяц после трудоустройства безработного гражданина, второй – через три месяца, и третий – еще через три месяца.

По словам министра, «средства могут быть направлены на создание оборудования нового рабочего места, компенсацию расходов по наставничеству и другие расходы организации». Участниками этой программы должны стать наиболее уязвимые на рынке труда категории граждан - женщины с маленькими детьми, с инвалидностью, выпускники, сотрудники, имеющие длительный перерыв в работе.

- Программа позволит трудоустроить свыше 220 тысяч граждан, и, на наш взгляд, станет одной из самых емких федеральных мер прямого действия, - отметил министр.

Кроме того, в поручении президента говорится и о такой мере борьбы с безработицей, как «профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан из числа официально зарегистрированных безработных».

- У нас сегодня наибольшие трудности в поиске работы испытывают граждане без профессионального образования, - говорится в докладе министра труда. - По состоянию на конец 2020 года, 60 процентов оставшихся без работы граждан не имели ни высшего, ни среднего специального образования. Это, как правило, те, кто были заняты неквалифицированным трудом, работали в сфере услуг. Таким гражданам сложно адаптироваться к изменяющейся ситуации на рынке труда самостоятельно, и у них нет возможности пройти дополнительное обучение за счёт собственных ресурсов.

Программа переподготовки будет формироваться четко под запрос рынка, отметил министр. По его оценке, она позволит дополнительно подготовить 54 тысячи человек. Переобучение предусмотрено и в рамках национального проекта «Демография» - оно охватывает не менее 115 тысяч человек.

Полностью восстановить рынок труда планируется до конца 2021 года. Для этого, по оценке Минтруда, необходимо трудоустроить как минимум миллион граждан.

БЕЗРАБОТИЦА СНИЖАЕТСЯ

БЕЗРАБОТИЦА СНИЖАЕТСЯ

СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК СОСТОЯЛО НА УЧЕТЕ В ЦЕНТРАХ ЗАНЯТОСТИ

Сентябрь 2020 г. - 3,7 млн чел.

Янв 2021 г. - 2,56 млн чел.