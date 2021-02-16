Британская госкомпания вернет на работу только тех, кто не растолстел на удаленке

Не прошедшим по параметрам предложат специальный отпуск Фото: Shutterstock

В британской государственной компании DVLA (Агентство по лицензированию водителей и автотранспорта) весьма своеобразно решили проверить готовность своих сотрудников к планируемому в ближайшее время выводу с удаленки. Персоналу были разосланы по электронной почте специальные опросники, по итогам обработки которых руководство решит, кого из 6000 работающих в структуре вызвать в офис, а кого — нет.

Среди прочего служащим предлагается в отдельной графе указать объем живота. Норматив для женщин — 84 сантиметра, мужчинам можно распустить себя до 101 сантиметра. Инструкция по измерению прилагается.

Тех, кто не укладывается в нормативы в офис не допустят, а направят в специальный оплачиваемый отпуск — сбрасывать лишние килограммы.

В профсоюзе работников транспорта осудили спорную инициативу, указав на то, что подобные меры «унизительны и оскорбительны для персонала», - сообщает The Mirror.

В DVLA возразили, что анкета полностью соответствует методике оценки риска для сотрудников в связи с возможностью заражения коронавирусом, утвержденной правительством Уэльса. Среди прочего там содержатся и другие «нетолерантные» вопросы — например, наличие наследственных заболеваний, пол или факт беременности.

При этом отдельные комментаторы справедливо отмечают, что компания рискует сильно «потолстеть», ведь многие сотрудники могут просто приписать себе пару лишних сантиметров, чтобы продлить оплачиваемый отпуск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Неожиданный результат: коронакризис улучшил интимную жизнь жителей Германии

Рост продаж "личной" продукции в ФРГ составил 170% (подробности)