Суд вернул маме девочку, которая больше года прожила в приюте из-за шутки

Москвичка Оксана Романова с дочерью. Фото: Александр РОГОЗА

В Москве наконец-то завершилась странная история с девочкой, которая больше года прожила в приюте из-за шутки в разговоре с подружкой - «Комсомолка» несколько раз рассказывала об этом в деталях. Во вторник Черемушкинский суд отклонил иск органов опеки к маме девочки, москвички Оксане Романовой.

Напомним, как развивались события.

- В ноябре 2019 года девятиклассница из района Коньково написала в соцсетях своей учительнице, что подружка Диана (имя изменено) рассказывает, что мама выгнала ее из дома.

- Спустя два дня педагог вызвала в школу полицию и Диану прямо с уроков увезли транзитом через больницу в приют.

- При этом сама Диана утверждала, что в разговоре с подружкой «пошутила» и хочет жить дома.

- Мама девочки Оксана Романова подтвердила, что в тот вечер они с дочкой поссорились из-за непомытой посуды, но девочка ночевала дома, а не в чужом подъезде.

- При этом органы опеки подали на Романову в суд, требуя ограничить ее в родительских правах.

- При этом уголовных и административных дел на Оксану Романову никогда не заводили. Женщина, художник по образованию, работает с детьми. Непьющая.

С ноября 2019 года девочка больше года прожила в приюте. Лишь в конце декабря 2020-го опека разрешила забрать маме девочку на новогодние каникулы, а в январе - оставить Диану дома до суда.

Школьница провела в приюте больше года. Фото: Личный архив

И вот сегодня Черемушкинский суд наконец-то провел заседание по иску органов опеки.

- Дочь почти всю ночь перед сегодняшним заседанием не спала. Нервы! - рассказала «Комсомольской Правде» Оксана Романова. - Она не хотела возвращаться в приют. Сегодня был последний день, когда ей разрешили оставаться со мной, дома. Шли в неизвестность. В случае плохого для нас вердикта, ее должны были сразу вернуть в приют...

В итоге заседание продлилось почти четыре часа. Но после итогового вердикта судьи мама и дочь Романовы выдохнули... Суд принял решение: в иске органов опеки - отказать, девочке не нужно возвращаться в приют, она остается дома!

- Не можем поверить, что весь этот ад наконец-то закончился, - улыбается Оксана. - Мы, конечно, счастливы. Теперь нас никто не разлучит. Что дальше? У дочери скоро каникулы. Договорились, что на эту неделю уедем с ней вдвоем отдыхать. Куда-нибудь за город, на свежий воздух. Пусть вся эта ситуация поскорее забудется, как плохой сон!

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