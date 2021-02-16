«Это печально»: Лавров ответил на призыв США с опаской относиться к «Спутнику V»

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После публикации в международном медицинском журнале Lancet информации о третьей фазе клинических испытаний российской вакцины «Спутник V», риторика западных стран кардинально поменялась. Евросоюз неожиданно заинтересовался российской разработкой и даже допустил скорую сертификацию и пропуск на свой рынок. Единственными, кто остался стоять на своем, были Соединенные Штаты.

Еще в августе прошлого года Дональд Трамп высмеивал «Спутник V». Критиковать российскую вакцину продолжают и в новой администрации, несмотря на то, что ряд американских изданий назвали «Спутник V» научным прорывом со времен СССР.

Недавно пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон считает, что Россия и Китай используют успех в разработке вакцин от COVID-19 при реализации собственных интересов на международной арене.

- Помощь от России и Китая может быть опасна, потому что они используют ее, чтобы заставить другие государства вести себя так же, как они, — заявила Псаки. — И Соединенные Штаты не готовы с таким подходом мириться. Принято решение возобновить наше членство во Всемирной организации здравоохранения. Уверена, это позволит обеспечить безопасность населения всего мира.

То есть российская и китайская вакцины просто по факту своего происхождения объявлены не такими. Хотя, например, «Спутник V» мы продаем не коробками, навариваясь на каждой ампуле, как это делают европейские фарм-корпорации, а помогает организовать производство на местах. Но ничего, сейчас США всех спасут. И неважно, что в этой стране самая большая смертность и больше всего заразившихся.

Глава МИД России Сергей Лавров, выступая сегодня на пресс-конференции, упрекнул американский Белый дом за чрезмерную подозрительность по отношению к «Спутнику V».

- Недавно представители новой администрации США призывали с подозрением относиться к российской вакцине «Спутник V», дескать, это геополитический замысел Кремля, и надо быть осторожнее, не попасть в зависимость от России. Ну, что сказать… Если нечего противопоставить нормальному дружескому общению между странами, и если единственное, что можно произнести на этот счет, – ну, это печально, – констатировал министр.

По его словам, никогда такого не было, чтобы Москва дружила с кем-то против кого-то еще.

- Мы всегда исходим из того, что если есть взаимная тяга у России и ее зарубежных партнеров, то мы имеем полное право развивать наши отношения так, как мы договоримся, - пояснил Лавров.

На сегодня российская вакцина от коронавируса «Спутник V» зарегистрирована в 27 странах. Ведутся испытания еще двух препаратов новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», произведенная центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.

США, в свою очередь, уже более полугода остаются лидерами по числу заболевших и умерших от COVID-19. Жертвами вируса стали почти 500 тысяч человек, а инфицированными - 27,6 млн американцев.

При этом США ведут активную прививочную кампанию, вакцину уже получили около 40 млн человек. Это несмотря на то, что президент страны Джо Байден отмечал «гигантские» проблемы с распространением вакцины в Штатах. При вакцинации используются два препарата: Pfizer/BioNTech и Moderna.