Почему богатые платят в Пенсионный фонд вдвое меньше бедных

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Только кризис, коронавирус и дефицит бюджета заставили наших чиновников наконец поднять налоги для богатых. То есть ввести прогрессивную шкалу, которая есть в большинстве стран мира. С этого года 15% будут платить те, у кого доход превышает пять миллионов рублей в год. При этом по страховым взносам у нас не то что плоская, а даже регрессивная шкала. То есть, богатые в относительном выражении платят меньше бедных. Почему так? И нужно ли менять эту систему?

СОЛИДАРНАЯ СИСТЕМА? НЕ СОВСЕМ

По закону все работодатели платят за работников 30% в виде страховых взносов. Эти деньги идут на выплаты пенсий, декретных и обеспечивают бесплатную медицину. При этом есть потолок выплат. К примеру, если человек получает больше полутора миллионов рублей в год, то взносы в Пенсионный фонд резко снижаются – до 10% от зарплаты (подробнее – см. графику).

- Порог существует, чтобы не формировать в ПФР излишние обязательства перед людьми со «сверхдоходами». Тем не менее, работодатели все же платят дополнительные отчисления за своих высокооплачиваемых сотрудников. Но эти платежи не формируют никаких дополнительных пенсионных прав. А ПФР тратит эти средства на покрытие собственного дефицита и распределяет их среди всех нынешних пенсионеров, - говорит Евгений Биезбардис, руководитель Центра аналитики «Сафмар».

Сколько работодатели платят в социальные фонды Фото: Рушан КАЮМОВ

Другими словами, с больших зарплат богатые платят относительно меньше бедных, но на их будущей пенсии это никак не отражается. Дополнительные баллы они не получают (см. графику). Если бы было иначе, в будущем весь пенсионный бюджет уходил бы на выплаты пенсий богатым пенсионерам. А это неправильно с социальной точки зрения.

- В свое время на такой схеме настоял Аркадий Дворкович (бывший вице-премьер. – Ред.). Он считал, что регрессия снизит уклонение компаний от уплаты страховых взносов, - вспоминает Александр Сафонов, проректор Финансового университета при правительстве РФ. – Но проблема в том, чт таких историй в мире нигде нет. Страховая система строится на принципе солидарности накоплений. Взносы должны вноситься всеми в одинаковом размере.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО

О том, чтобы отменить регрессию, три года назад настаивали депутаты от «Справедливой России». Они предлагали это сделать вместо повышения пенсионного возраста. По расчетам, это могло принести в бюджет дополнительные 600 млрд рублей. Но в правительстве идею «справедливороссов» тогда отвергли. По их мнению, это могло привести к уходу бизнеса в тень.

- Возможно, будут компании, которые попытаются снизить официальные зарплаты и платить часть средств в конверте. Но вряд ли их будет много. В нынешней ситуации, когда ФНС владеет информацией обо всех доходах, укрываться от налогов будет сложнее. Плюс можно делать анализ соотношения доходов и расходов, особенно крупных дорогостоящих покупок, - не согласен Александр Сафонов.

Богатые платят в два раза меньше Фото: Рушан КАЮМОВ

Есть и другие доводы. Во-первых, такие высокие зарплаты получают далеко не все. По данным Росстата, в этой привилегированной группе находится меньше 10% работоспособных россиян. Во-вторых, как правило высокие зарплаты платят в крупных компаниях, где фонд оплаты труда хоть и большой, но не составляет львиной доли затрат.

Компромиссный вариант - повышение можно сделать плавным, как это случилось с подоходным налогом. Например, увеличить дополнительные страховые взносы с 10% до 12 – 15%. Это даст дополнительный доход в бюджет, но не ляжет тяжким грузом на бизнес.

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