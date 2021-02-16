Уголовный проступок: зачем в российские законы хотят ввести новое понятие

В категорию "уголовного проступка" планируется отнести 112 составов преступлений. Из них - 53 экономических. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Верховный суд России внес в Госдуму законопроект, который может ввести в российское право новое понятие - "уголовный проступок". Это позволит судам не назначать уголовное наказание малолеткам и тем, кто оступился первый раз в жизни. Если, конечно, они не совершили что-то совсем уж страшного - убийства, вооруженного грабежа, изнасилования...

"Уголовным проступком" признается совершенное впервые преступление небольшой тяжести, за которое настоящим кодексом не предусмотрено наказание в виде лишения свободы", - отмечается в законопроекте.

В категорию "уголовного проступка" планируется отнести 112 составов преступлений. Из них - 53 экономических.

Например, предлагается "не ломать жизнь" и не ставить клеймо «уголовника» гражданам за незначительные кражи, нетяжкие побои, оскорбления или сокрытие доходов от налогов. Отметим, что судимости по подобным делам ежегодно по всей России получает около 30.000 человек. После этого им уже трудно вернутся в старый коллектив или устроиться на новую работу.

О совершивших "уголовные проступки" гражданах не будут сообщать работодателям, их не станут ограничивать в правах, даже как «осужденных условно».

Но за такую "гуманизацию" придется платить: совершивших "уголовные проступки" будут наказывать штрафами и общественными работами.

Как полагают эксперты, от введения «уголовного проступка» есть и прикладная польза: это должно прилично разгрузить суды и колонии