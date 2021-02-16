Вакцины на выброс: В Японии избавятся от каждой шестой дозы вакцины Pfizer

Япония. Персонал больницы тщательно проверяет температуру препарата от Pfizer перед началом вакцинации. Фото: REUTERS

Неожиданное препятствие возникло на пути иммунизации жителей Японии от коронавируса. Оказалось, что медикам страны приходится выбрасывать каждую шестую дозу американской вакцины от Pfizer.

Причина — в особой конструкции флакона, в котором хранится препарат, которая не позволяет использовать его полностью при помощи стандартного медицинского шприца. С помощью обычного медицинского инъектора можно высосать лишь 5 из 6 доз. В итоге без вакцины рискуют остаться порядка 12 миллионов жителей страны, - сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

И вот теперь правительство Японии ищет поставщиков этих чудо-шприцов, которые оказались еще и дефицитным товаром. Не иначе как в фармацевтическом гиганте решили пойти по стопам коллег из Apple, сделав свой продукт несовместимым с аксессуарами конкурентов.

Надо сказать, что это не первый случай, когда вакцины от западных компаний оказываются с «ограничениями» - этакая триал-версия, только от медицины.

Чуть ранее власти Южно-Африканской республики обратились к AstraZeneca с просьбой забрать 1 миллион доз препарата, доставленного в страну в начале февраля. Причина - в результатах исследования, проведенного южноафриканскими специалистами совместно с Оксфордским университетом. Ученые выяснили, что вакцина от AstraZeneca показала крайне низкую эффективность против доминирующего в ЮАР штамма вируса.